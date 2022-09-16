Hubble сделал впечатляющий кадр спиральной галактики в созвездии Жираф

Галактика NGC 1961 расположена около 180 млн световых лет от Земли. Она является промежуточной спиральной галактикой с активным ядром и находится в классификации между спиральными галактиками с перемычкой и без перемычки.

Галактики с активно ядром обладают ярким центром. В то же время подобный вид не является редким.

NGC 1961 открыл британский астроном немецкого происхождения Фридрих Вильгельм Гершель. Ученый начал наблюдать за галактикой в 1788 году.

Фото: галактика NGC 1961 (nasa.gov)