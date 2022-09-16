Hubble зробив вражаючий кадр спіральної галактики в сузір'ї Жираф

Галактика NGC 1961 розташована в близько 180 млн світлових років від Землі. Вона є проміжною спіральною галактикою з активним ядром, та знаходиться у класифікації між спіральними галактиками з перемичкою та без перемички.

Галактики з активно ядром мають яскравий центр. Водночас подібний вид не є чимось рідкісним.

NGC 1961 відкрив британський астроном німецького походження Фрідріх Вільгельм Гершель. Вчений почав спостерігати за галактикою у 1788 році.

Фото: галактика NGC 1961 (nasa.gov)