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Hubble сделал яркий кадр звездного скопления вблизи центра нашей галактики

Фото: Hubble сделал яркий кадр звездного скопления вблизи центра нашей галактики (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергей Пышкин

Космический телескоп NASA/ESA Hubble сделал новую уникальную фотографию, на которой изобразил шаровое звездное скопление Terzan 4, что находится вблизи центра нашей галактики Млечный Путь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу обсерватории.

Hubble в свое время совершил революцию в изучении шаровых звездных скоплений. Некоторые из звезд невозможно отличить друг от друга с помощью наземных телескопов, однако это можно сделать благодаря космическим.

В этот же раз ученые использовали фотографию Terzan 4 и других шаровых скоплений, чтобы исследовать их форму, плотность и возраст.

В отличие от шаровых скоплений в других частях неба, эти шаровые скопления избежали наблюдения ученых за облака газа и пыли, которые вращаются вокруг галактического ядра.

Фото: Hubble сделал яркий кадр звездного скопления вблизи центра нашей галактики (twitter.com/NASAHubble)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Hubble недавно запечатлел две спиральные галактики SDSS J115331 и LEDA 2073461.

Тем временем ames Webb сделал яркие фотографии Юпитера.

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