Hubble свого часу здійснив революцію у вивченні кульових зоряних скупчень. Деякі зі зірок неможливо відрізнити одна від одної за допомогою наземних телескопів, проте це можна зробити завдяки космічним.

Цього ж разу вчені використали фотографію Terzan 4 та інших кульових скупчень, аби дослідити їх форму, щільність та вік.

На відмінну від кульових скупчень в інших частинах неба, ці кульові скупчення уникли спостереження вчених через хмари газу та пилу, які обертаються навколо галактичного ядра.

Фото: Hubble зробив яскравий кадр зоряного скупчення поблизу центру нашої галактики (twitter.com/NASAHubble)