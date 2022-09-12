Космический телескоп NASA/ESA Hubble сделал новую уникальную фотографию, на которой изобразил шаровое звездное скопление Terzan 4, что находится вблизи центра нашей галактики Млечный Путь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу обсерватории.

Hubble в свое время совершил революцию в изучении шаровых звездных скоплений. Некоторые из звезд невозможно отличить друг от друга с помощью наземных телескопов, однако это можно сделать благодаря космическим.

В этот же раз ученые использовали фотографию Terzan 4 и других шаровых скоплений, чтобы исследовать их форму, плотность и возраст.

В отличие от шаровых скоплений в других частях неба, эти шаровые скопления избежали наблюдения ученых за облака газа и пыли, которые вращаются вокруг галактического ядра.

Фото: Hubble сделал яркий кадр звездного скопления вблизи центра нашей галактики (twitter.com/NASAHubble)