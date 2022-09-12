Hubble зробив яскравий кадр зоряного скупчення поблизу центру нашої галактики
Космічний телескоп NASA/ESA Hubble зробив нову унікальну фотографію, на якій зобразив кульове зоряне скупчення Terzan 4, що знаходиться поблизу центру нашої галактики Чумацький Шлях.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу обсерваторії.
Hubble свого часу здійснив революцію у вивченні кульових зоряних скупчень. Деякі зі зірок неможливо відрізнити одна від одної за допомогою наземних телескопів, проте це можна зробити завдяки космічним.
Цього ж разу вчені використали фотографію Terzan 4 та інших кульових скупчень, аби дослідити їх форму, щільність та вік.
На відмінну від кульових скупчень в інших частинах неба, ці кульові скупчення уникли спостереження вчених через хмари газу та пилу, які обертаються навколо галактичного ядра.
Фото: Hubble зробив яскравий кадр зоряного скупчення поблизу центру нашої галактики (twitter.com/NASAHubble)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Hubble нещодавно сфотографував дві спіральні галактики SDSS J115331 та LEDA 2073461.
Тим часом ames Webb зробив яскраві фотографії Юпітера.
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