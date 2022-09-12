ua ru
Пн, 12 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Hubble зробив яскравий кадр зоряного скупчення поблизу центру нашої галактики

Новость на русском →
Понеділок 12 вересня 2022 16:50
Hubble зробив яскравий кадр зоряного скупчення поблизу центру нашої галактики Фото: Hubble зробив яскравий кадр зоряного скупчення поблизу центру нашої галактики (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергій Пишкін

Космічний телескоп NASA/ESA Hubble зробив нову унікальну фотографію, на якій зобразив кульове зоряне скупчення Terzan 4, що знаходиться поблизу центру нашої галактики Чумацький Шлях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу обсерваторії.

Hubble свого часу здійснив революцію у вивченні кульових зоряних скупчень. Деякі зі зірок неможливо відрізнити одна від одної за допомогою наземних телескопів, проте це можна зробити завдяки космічним.

Цього ж разу вчені використали фотографію Terzan 4 та інших кульових скупчень, аби дослідити їх форму, щільність та вік.

На відмінну від кульових скупчень в інших частинах неба, ці кульові скупчення уникли спостереження вчених через хмари газу та пилу, які обертаються навколо галактичного ядра. Hubble зробив яскравий кадр зоряного скупчення поблизу центру нашої галактики

Фото: Hubble зробив яскравий кадр зоряного скупчення поблизу центру нашої галактики (twitter.com/NASAHubble)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Hubble нещодавно сфотографував дві спіральні галактики SDSS J115331 та LEDA 2073461.

Тим часом ames Webb зробив яскраві фотографії Юпітера.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Hubble NASA
NEWS
Взяли 500 квадратних км. Офіційно названо 5 звільнених населених пунктів Херсонської області
Взяли 500 квадратних км. Офіційно названо 5 звільнених населених пунктів Херсонської області
DAILY
Україна йде за своїм. Як ЗСУ переходять від оборони в наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Україна йде за своїм. Як ЗСУ переходять від оборони в наступ