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Hubble показал звездное скопление в созвездии Стрельца: яркий кадр

Фото: Hubble показал звездное скопление в созвездии Стрелец (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергей Пышкин

Космический телескоп Hubble сфотографировал яркую центральную часть шарового звездного скопления NGC 6638, которое расположено в созвездии Стрельца.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского космического агентства.

Фотография была сделана благодаря камерам ACS (Advanced Camera for Surveys) и WFC3 (Wide Field Camera 3).

Hubble способен делать качественные фотографии без размытости, вызванной земной атмосферой, поскольку он расположен на низкой околоземной орбите.

Ученые используют телескоп для изучения шаровых скоплений, их эволюции и роли гравитации в их плотных системах.

Фото: Hubble показал звездное скопление в созвездии Стрелец (twitter.com/NASAHubble)

Отмечается, что NGC 6638 открыл британский астроном немецкого происхождения Фридрих Вильгельм Гершель, который впервые зафиксировал звездное скопление 12 июля 1784 года.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ученые обнаружили идеальные места для строительства баз на Луне.

Тем временем телескоп Hubble, принадлежащий NASA, сфотографировал галактику, которая вызывает искривление пространства и времени.

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