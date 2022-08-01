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Hubble показав зоряне скупчення у сузір'ї Стрілець: яскравий кадр

Фото: Hubble показав зоряне скупчення у сузір'ї Стрілець (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергій Пишкін

Космічний телескоп Hubble сфотографував яскраву центральну частину кулястого зоряного скупчення NGC 6638, яке розташоване у сузір'ї Стрілець.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейського космічного агентства.

Фотографію було зроблено завдяки камерам ACS (Advanced Camera for Surveys) і WFC3 (Wide Field Camera 3).

Hubble здатний робити якісні фотографії без розмитості, яка спричинена земною атмосферою, оскільки він розташований на низькій навколоземній орбіті.

Вчені використовують телескоп для вивчення кульових скупчень, їх еволюції та роль гравітації в їх щільних системах.

Фото: Hubble показав зоряне скупчення у сузір'ї Стрілець (twitter.com/NASAHubble)

Зазначається, що NGC 6638 відкрив британський астроном німецького походження Фрідріх Вільгельм Гершель, який вперше зафіксував зоряне скупчення 12 липня 1784.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчені виявили ідеальні місця для будівництва майбутніх баз на Луні.

Тим часом телескоп Hubble, який належить NASA, сфотографував галактику, яка викликає викривлення простору та часу.

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