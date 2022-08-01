Hubble показав зоряне скупчення у сузір'ї Стрілець: яскравий кадр

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейського космічного агентства.

Зазначається, що NGC 6638 відкрив британський астроном німецького походження Фрідріх Вільгельм Гершель, який вперше зафіксував зоряне скупчення 12 липня 1784.

Вчені використовують телескоп для вивчення кульових скупчень, їх еволюції та роль гравітації в їх щільних системах.

Hubble здатний робити якісні фотографії без розмитості, яка спричинена земною атмосферою, оскільки він розташований на низькій навколоземній орбіті.

Фотографію було зроблено завдяки камерам ACS (Advanced Camera for Surveys) і WFC3 (Wide Field Camera 3).

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчені виявили ідеальні місця для будівництва майбутніх баз на Луні.

Тим часом телескоп Hubble, який належить NASA, сфотографував галактику, яка викликає викривлення простору та часу.

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