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Hubble показал тысячи звезд на одной фотографии: яркий кадр

Фото: телескоп Hubble (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергей Пышкин

Космический телескоп Hubble продемонстрировал новую впечатляющую фотографию. Изобразил на кадре шарообразное звездное скопление NGC 6569, находящееся в созвездии Стрелец.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу обсерватории.

Фотография была сделана в рамках исследования шаровых скоплений вблизи центра Млечного Пути благодаря камерам ACS (Advanced Camera for Surveys) и WFC3 (Wide Field Camera 3).

Стоит отметить, что шаровидные скопления могут содержать от десятков тысяч до миллионов звезд, а интенсивное гравитационное взаимодействие космических объектов означает, что скопление имеет сферическую форму.

Некоторое время астрономы игнорировали скопления, поскольку космическая пыль блокировал свет от них и менял цвета звезд, что, со своей стороны, мешало исследованию, поскольку это может дать представление об их возрасте, составе и температуре.

Фото: шаровидное звездное скопление NGC 6569 (twitter.com/NASAHubble)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что космический телескоп IXPE сфотографировал остатки звезды после ее взрыва, а Hubble зафиксировал космический "водоворот" в созвездии "Тукан".

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NASAHubble