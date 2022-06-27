Hubble показал тысячи звезд на одной фотографии: яркий кадр

Фотография была сделана в рамках исследования шаровых скоплений вблизи центра Млечного Пути благодаря камерам ACS (Advanced Camera for Surveys) и WFC3 (Wide Field Camera 3).

Стоит отметить, что шаровидные скопления могут содержать от десятков тысяч до миллионов звезд, а интенсивное гравитационное взаимодействие космических объектов означает, что скопление имеет сферическую форму.

Некоторое время астрономы игнорировали скопления, поскольку космическая пыль блокировал свет от них и менял цвета звезд, что, со своей стороны, мешало исследованию, поскольку это может дать представление об их возрасте, составе и температуре.

Фото: шаровидное звездное скопление NGC 6569 (twitter.com/NASAHubble)