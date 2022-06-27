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Hubble показав тисячі зірок на одній фотографію: яскравий кадр

Фото: телескоп Hubble (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергій Пишкін

Космічний телескоп Hubble продемонстрував нову вражаючу фотографію. Зобразив на кадрі кулясте зоряне скупчення NGC 6569, що знаходиться в сузір'ї Стрілець.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу обсерваторії.

Фотографію було зроблено в рамках дослідження кульових скупчень поблизу центру Чумацького Шляху завдяки камерам ACS (Advanced Camera for Surveys) і WFC3 (Wide Field Camera 3).

Варто відзначити, що кулясті скупчення можуть містити від десятків тисяч до мільйонів зірок, а інтенсивна гравітаційна взаємодія космічних об'єктів означає, що скупчення має сферичну форму.

Деякий час астрономи ігнорували скупчення, оскільки космічний пил блокував світло від них та змінював кольори зірок, що, зі свого боку, заважало дослідженню, оскільки це може дати уявлення про їхній вік, склад і температуру.

Фото: кулясте зоряне скупчення NGC 6569 (twitter.com/NASAHubble)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що космічний телескоп IXPE сфотографував залишки зірки після її вибуху, а Hubble зафіксував космічний "вир" у сузір'ї "Тукан".

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NASAHubble