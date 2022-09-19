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Hubble показал яркое изображение звезды в созвездии Тельца

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Понедельник 19 сентября 2022 16:11
Hubble показал яркое изображение звезды в созвездии Тельца Фото: Hubble показал яркое изображение звезды в созвездии Тельца (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергей Пышкин

Космический телескоп Hubble сфотографировал яркую звезду IRAS 05506+2414, находящуюся в созвездии Тельца.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу обсерватории.

Фотография была сделана благодаря камере Wide Field Camera 3.

Звезда находится на расстоянии более 9 тысяч световых лет от Земли. Как отмечают астрономы, космический объект является примером взрыва, вызванного разрушением массивной молодой звездной системы.

Как можно увидеть на изображении, брызги пыли и газа от звезды направляются наружу от центра в форме веера.

Hubble показал яркое изображение звезды в созвездии Тельца

Фото: Hubble показал яркое изображение звезды в созвездии Тельца (twitter.com/NASAHubble)

Напомним, РБК-Украина писала о том, что Hubble сфотографировал спиральную галактику NGC 1961, расположенную в созвездии Жираф. Также телескоп недавно показал две перекрывающие друг друга спиральные галактики.

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