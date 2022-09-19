Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу обсерваторії.

Фотографію було зроблено завдяки камері Wide Field Camera 3.

Зірка розташована на відстані більше 9 тисяч світлових років від Землі. Як відзначають астрономи, космічний об'єкт є прикладом вибуху, який був викликаний руйнуванням масивної молодої зоряної системи.

Як можна побачити на зображенні, бризки пилу та газу від зірки прямують назовні від центру у формі віяла.

Фото: Hubble показав яскраве зображення зірки у сузір’ї Тельця (twitter.com/NASAHubble)