Hubble показав яскраве зображення зірки у сузір’ї Тельця
Космічний телескоп Hubble сфотографував яскраву зірку IRAS 05506+2414, що знаходиться у сузір'ї Тельця.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу обсерваторії.
Фотографію було зроблено завдяки камері Wide Field Camera 3.
Зірка розташована на відстані більше 9 тисяч світлових років від Землі. Як відзначають астрономи, космічний об'єкт є прикладом вибуху, який був викликаний руйнуванням масивної молодої зоряної системи.
Як можна побачити на зображенні, бризки пилу та газу від зірки прямують назовні від центру у формі віяла.
Фото: Hubble показав яскраве зображення зірки у сузір’ї Тельця (twitter.com/NASAHubble)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Hubble сфотографував спіральну галактику NGC 1961, яка розташована у сузір'ї Жираф. Також телескоп нещодавно показав дві спіральні галактики, які одне одного перекривають.
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