Huawei выпустила самый дорогой гибкий смартфон

Китайская компания Huawei выпустила гибкий смартфон Mate Xs, который является улучшенной версией прошлогоднего гибкого Mate X и является самым дорогим гибким смартфоном,. Об этом пишет издание Digitaltrends.

Сообщается, что Huawei Mate Xs в раскрытом виде представляет собой 8-дюймовый планшет с разрешением дисплея 2480х2200 точек.

Новый смартфон работает на базе нового фирменного процессора Kirin 990 5G, который имеет два высокопроизводительных, два средних и четыре экономичных ядра, работающих на частоте 2,86 ГГц, 2,36 ГГц и 1,95 ГГц соответственно.

Смартфон оборудован 8 ГБ оперативной памяти и флеш-накопителем 512 ГБ. Его блок камер включает четыре модуля: 40, 8 и 16 мегапикселей плюс сенсор глубины.

Стоимость смартфона состовит 2499 евро.

Напомним, Минторговли США включило Huawei в черный список, поскольку деятельность компании противоречит интересам национальной безопасности США.

Huawei запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Впоследствии США предоставляли Huawei отсрочки, разрешив приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов. Так, в ноябре США в очередной раз продлили на три месяца разрешение американским компаниям на бизнес с китайской Huawei.

Позже Министерство торговли США отложило до 1 апреля 2020 года введение ограничений в отношении китайской компании Huawei.