Huawei випустила найдорожчий гнучкий смартфон

Китайська компанія Huawei випустила гнучкий смартфон Mate Xs, який є покращеною версією торішнього гнучкого Mate X і є найдорожчим гнучким смартфоном. Про це пише видання Digitaltrends.

Повідомляється, що Huawei Mate Xs у розкритому вигляді являє собою 8-дюймовий планшет з роздільною здатністю дисплея 2480х2200 точок.

Новий смартфон працює на базі нового фірмового процесора Kirin 990 5G, який має два високопродуктивних, два середніх і чотири економічних ядра, що працюють на частоті 2,86 ГГц, 2,36 ГГц і 1,95 ГГц відповідно.

Смартфон обладнаний 8 ГБ оперативної пам'яті та флеш-накопичувачем 512 ГБ. Його блок камер включає чотири модулі: 40, 8 і 16 мегапікселів плюс сенсор глибини.

Вартість смартфона складе 2499 євро.

Нагадаємо, Мінторгівлі США включило Huawei в чорний список, оскільки діяльність компанії суперечить інтересам національної безпеки США.

Huawei заборонено вести справи з американським бізнесом без відповідних ліцензій. Згодом США надавали Huawei відстрочки, дозволивши купувати товари американського виробництва для підтримки мереж і оновлень програмного забезпечення існуючих телефонів. Так, у листопаді США в черговий раз продовжили на три місяці дозвіл американським компаніям на бізнес з китайської Huawei.

Пізніше Міністерство торгівлі США відклав до 1 квітня 2020 року введення обмежень щодо китайської компанії Huawei.