США отложили введение санкций против Huawei

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США продлили до 1 апреля 2020 года временную Генеральную лицензию компании Huawei

Министерство торговли США отложило до 1 апреля 2020 года введение ограничений в отношении китайской компании Huawei. Об этом говорится в решении ведомства, которое опубликовано в Федеральном реестре документов США, сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что правительство США приняло решение продлить до 1 апреля 2020 года временную Генеральную лицензию компании Huawei Technologies Co., Ltd. (Huawei) и 114 ее филиалов за пределами США.

Срок действия прежней лицензии истекал 16 февраля. Таким образом у Huawei и партнеров будет еще почти полтора месяца для завершения операций.

Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой Китая и возможной слежке за клиентами. Также Штаты убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.

Напомним, что Минторговли США включило Huawei в черный список, поскольку деятельность компании противоречит интересам национальной безопасности США.

Huawei запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Впоследствии США предоставляли Huawei отсрочки, разрешив приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов. Так, в ноябре США в очередной раз продлили на три месяца разрешение американским компаниям на бизнес с китайской Huawei.

Ранее США продлили лицензию на 90 дней, что позволяет американским компаниям поставлять продукцию китайской телекоммуникационной компании Huawei, не затрагивая национальную безопасность США.