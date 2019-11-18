США продлило лицензию Huawei на 90 дней

Фото: Huawei (twitter.com/VizWorld)

Лицензия позволит компаниям в США поставлять продукцию Huawei до 16 февраля 2020 года

Соединенные Штаты продлили лицензию на 90 дней, позволяющую американским компаниям поставлять продукцию китайской телекоммуникационной компании Huawei, не затрагивающую национальную безопасности США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что временная генеральная лицензия была продлена до 16 февраля 2020 года.

"Продление временной генеральной лицензии позволит перевозчикам продолжать обслуживать клиентов в некоторых из самых отдаленных районов Соединенных Штатов, которые в противном случае остались бы без покрытия. Департамент будет продолжать строго контролировать экспорт технологий, чтобы гарантировать, что наши инновации не будут использованы теми, кто угрожает нашей национальной безопасности", - заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Напомним, в августе Белый дом отсрочил выдачу американским компаниям лицензии для возобновления работы с оборудованием китайской компании Huawei Technologies. Согласно принятому в июне решению американские компании могут работать с Huawei, если получат официальное разрешение от Белого дома.

Также РБК-Украина писало, что в мае 2019 года Минторговли США внесло Huawei в черный список, поскольку деятельность компании "противоречит интересам национальной безопасности США".