Huawei випустив новий смартфон з унікальною камерою і неймовірною деталізацією

Дизайн і колірні варіанти

Базовий Pura 80 отримав плоскі грані, матову задню панель зі скла і фірмовий трикутний блок з потрійною камерою. Моделі Pro і Ultra відрізняються "глянцевою" текстурою корпусу із закругленими краями і схожим трикутним модулем камери.

Кольори у базовій версії - Frosted Gold, Frosted White і Frosted Black. Pro доступний у Glazed Red, Glazed Black і Glazed White. Ultra вийде тільки у двох кольорах - Prestige Gold і Golden Black.

Камери (головна гордість серії)

Можливості фото - ключова особливість серії Pura.

Pura 80 оснащений основним модулем 50 Мп, 12 Мп телефото і 13 Мп ультраширококутним об'єктивом.

У Pura 80 Pro встановлений сенсор розміром 1 дюйм з роздільною здатністю 50 Мп, а також 48 Мп телефото і 40 Мп ультраширококутний об'єктив.

Головна новинка - модель Ultra з подвійною телефото-камерою, що перемикається. Це унікальне рішення для індустрії:

50 Мп об'єктив із 3,7-кратним оптичним зумом

12 Мп об'єктив із 9,4-кратним оптичним зумом

До них додається 1-дюймовий 50 Мп основний сенсор і 40 Мп ультраширококутний модуль.

У Pura 80 Ultra є те, чого ви не знайдете в інших телефонах преміум-класу (фото: Android Authority)

Зручність і штучний інтелект

Усі моделі отримали нову кнопку AI Smart Controls на бічній грані. Одне натискання дає швидкий доступ до камери, ліхтарика, нотаток та інших функцій. Ця кнопка також виконує роль сканера відбитків пальців.

Вбудований штучний інтелект відповідає за двостороннє шумозаглушення під час дзвінків, покращуючи якість зв'язку.

Акумулятор і зарядка

У всіх трьох смартфонах встановлено акумулятор ємністю 5 170 мА/год. Однак швидкості зарядки різняться: