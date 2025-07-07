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Плануєте змінювати смартфон? Три основні моменти, які важливо врахувати перед покупкою

Понеділок 07 липня 2025 17:00
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Плануєте змінювати смартфон? Три основні моменти, які важливо врахувати перед покупкою Що важливо знати під час купівлі телефону у 2025 році (фото: Freepik)
Автор: Павло Колеснік

Вибір нового смартфона - завдання не з простих, особливо коли на ринку сотні моделей з різними характеристиками і цінами. Навіть флагмани не завжди виправдовують очікування, якщо не врахувати ключові нюанси перед покупкою.

Про те, на що дійсно варто звернути увагу під час купівлі нового смартфона, розповідає РБК-Україна з посиланням на онлайн-видання TechRadar, що спеціалізується на технологіях.

Камера у пріоритеті

Для більшості користувачів смартфон став головною камерою. Саме тому якість зйомки - один із головних чинників під час вибору нового пристрою.

Сьогодні важливо дивитися не тільки на характеристики, а й особисто протестувати камеру - хоча б у магазині. Дорогі смартфони, як правило, пропонують більш просунуті камери, ніж бюджетні аналоги - це підтверджують і лідери рейтингу: iPhone 16 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra і Google Pixel 9 Pro.

Однак і в середньому сегменті зустрічаються гідні варіанти: OnePlus 13R, Nothing Phone 3a Pro. Усе залежить від завдань. Потрібен якісний зум? Вибирайте смартфон із телеоб'єктивом. Хочете ефектні фото для Instagram? Зверніть увагу на моделі з високою роздільною здатністю основної камери.

Навіть якщо ви не розумієтеся на "залізі", обов'язково вивчіть приклади фото - так ви заздалегідь зрозумієте, який вигляд матимуть ваші майбутні знімки.

Плануєте змінювати смартфон? Три основні моменти, які важливо врахувати перед покупкоюПри виборі смартфона завжди варто дивитися на характеристики камери (фото: Future)

Акумулятор - запорука комфорту

Батарея - ще один ключовий критерій, особливо в епоху великих екранів і потужних чипів. Зараз стандартом можна вважати акумулятори від 4 000 мА/год, а в топових моделях трапляються батареї на 6 000 мА/год (наприклад, OnePlus 13 або Motorola Edge 60 Pro). Пристрої середнього класу зазвичай пропонують від 3 500 до 4 500 мА/год.

Ресурс батареї сильно залежить від сценаріїв використання, тому варто спиратися не тільки на цифри, а й на реальні огляди.

Також на горизонті - нові технології. Наприклад, кремній-вуглецеві батареї, що дозволяють зберігати більше енергії. Поки вони зустрічаються рідко, але скоро можуть стати масовими.

Плануєте змінювати смартфон? Три основні моменти, які важливо врахувати перед покупкоюТермін служби батареї - найважливіший показник корисності телефону (фото: Future)

Чип - основа продуктивності на роки

Чіпсет - це "мозок" смартфона. Він відповідає за продуктивність, графіку і все, що пов'язано з ШІ, іграми і важкими завданнями.

Для повсякденних завдань (соцмережі, пошта, месенджери) підійдуть і недорогі смартфони. Але якщо ви плануєте активну роботу з відео, фото, іграми або ШІ - обирайте пристрій із флагманським чипом.

A18 Pro від Apple встановлений в iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max, а Qualcomm Snapdragon 8 Elite або MediaTek Dimensity 9400 можна знайти в найкращих телефонах Android. Як правило, потужність чипа безпосередньо залежить від ціни смартфона.

Плануєте змінювати смартфон? Три основні моменти, які важливо врахувати перед покупкоюЧипсет визначить, як працюватиме телефон протягом багатьох років (фото: Apple)

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