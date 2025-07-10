Samsung готує смартфон, який складається тричі: коли чекати на анонс

Незважаючи на те, що вчорашня презентація Galaxy Unpacked пройшла без жодних згадок про трифолд-смартфон, Samsung офіційно підтвердила: пристрій дійсно існує і буде представлений до кінця 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Що відомо

За словами глави мобільного підрозділу Samsung TM Roh, компанія близька до завершення розробки.

"Ми розраховуємо представити трифолд-смартфон цього року. Зараз зосереджені на вдосконаленні пристрою і його зручності для користувача, але остаточної назви поки що не вибрали", - зазначив топ-менеджер.

Про майбутню новинку також розповіли й інші представники компанії. Так, за даними Android Authority, один із керівників Samsung заявив, що пристрій уже розроблено і його можуть запустити в масове виробництво, але в компанії поки вирішують, наскільки він буде затребуваний на ринку.

"У нас уже давно є готовий прототип трифолда. Це не нова концепція. Питання зараз в іншому - чи є реальний попит на такий форм-фактор?" - заявив представник.

Інтерес до новинки підігрівається вже не перший місяць. Пристрій миготів в анімаціях прошивки One UI 8 і навіть коротко демонструвався в січні на одній із презентацій Samsung. Однак на останньому Galaxy Unpacked, де компанія представила Z Fold 7, Z Flip 7 і Watch 8, глядачам так і не показали трифолд.

На даний момент єдиним офіційно представленим смартфоном з потрійним згином залишається Huawei Mate X3 Tri-Fold. Якщо Samsung встигне до кінця року, конкуренція на ринку інноваційних складаних пристроїв може вийти на новий рівень.