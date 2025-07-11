Huawei выпустил новый смартфон с уникальной камерой и невероятной детализацией

Пока Samsung анонсирует новые устройства, HUAWEI тоже не отстает и представила обновленную серию Pura 80. Особое внимание привлекает самая дорогая версия Ultra с необычным решением для камеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority.
Базовый Pura 80 получил плоские грани, матовую заднюю панель из стекла и фирменный треугольный блок с тройной камерой. Модели Pro и Ultra отличаются "глянцевой" текстурой корпуса с закругленными краями и схожим треугольным модулем камеры.
Цвета у базовой версии - Frosted Gold, Frosted White и Frosted Black. Pro доступен в Glazed Red, Glazed Black и Glazed White. Ultra выйдет только в двух цветах - Prestige Gold и Golden Black.
Возможности фото - ключевая особенность серии Pura.
Pura 80 оснащен основным модулем 50 Мп, 12 Мп телефото и 13 Мп ультраширокоугольным объективом.
В Pura 80 Pro установлен сенсор размером 1 дюйм с разрешением 50 Мп, а также 48 Мп телефото и 40 Мп ультраширокоугольный объектив.
Главная новинка - модель Ultra с переключаемой двойной телефото-камерой. Это уникальное решение для индустрии:
Все модели получили новую кнопку AI Smart Controls на боковой грани. Одно нажатие дает быстрый доступ к камере, фонарику, заметкам и другим функциям. Эта кнопка также выполняет роль сканера отпечатков пальцев.
Встроенный искусственный интеллект отвечает за двухстороннее шумоподавление во время звонков, улучшая качество связи.
Во всех трех смартфонах установлен аккумулятор емкостью 5 170 мА/ч. Однако скорости зарядки различаются:
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