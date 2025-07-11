Huawei выпустил новый смартфон с уникальной камерой и невероятной детализацией

Дизайн и цветовые варианты

Базовый Pura 80 получил плоские грани, матовую заднюю панель из стекла и фирменный треугольный блок с тройной камерой. Модели Pro и Ultra отличаются "глянцевой" текстурой корпуса с закругленными краями и схожим треугольным модулем камеры.

Цвета у базовой версии - Frosted Gold, Frosted White и Frosted Black. Pro доступен в Glazed Red, Glazed Black и Glazed White. Ultra выйдет только в двух цветах - Prestige Gold и Golden Black.

Камеры (главная гордость серии)

Возможности фото - ключевая особенность серии Pura.

Pura 80 оснащен основным модулем 50 Мп, 12 Мп телефото и 13 Мп ультраширокоугольным объективом.

В Pura 80 Pro установлен сенсор размером 1 дюйм с разрешением 50 Мп, а также 48 Мп телефото и 40 Мп ультраширокоугольный объектив.

Главная новинка - модель Ultra с переключаемой двойной телефото-камерой. Это уникальное решение для индустрии:

50 Мп объектив с 3,7-кратным оптическим зумом

12 Мп объектив с 9,4-кратным оптическим зумом

К ним добавляется 1-дюймовый 50 Мп основной сенсор и 40 Мп ультраширокоугольный модуль.

В Pura 80 Ultra есть то, чего вы не найдете в других телефонах премиум-класса (фото: Android Authority)

Удобство и искусственный интеллект

Все модели получили новую кнопку AI Smart Controls на боковой грани. Одно нажатие дает быстрый доступ к камере, фонарику, заметкам и другим функциям. Эта кнопка также выполняет роль сканера отпечатков пальцев.

Встроенный искусственный интеллект отвечает за двухстороннее шумоподавление во время звонков, улучшая качество связи.

Аккумулятор и зарядка

Во всех трех смартфонах установлен аккумулятор емкостью 5 170 мА/ч. Однако скорости зарядки различаются: