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OPPO представила смартфон, який може стати несподіваним суперником iPhone: характеристики

П'ятниця 04 липня 2025 16:00
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OPPO представила смартфон, який може стати несподіваним суперником iPhone: характеристики Цей смартфон дешевший за iPhone, але вміє більше (фото: Oppo)
Автор: Павло Колеснік

Компанія OPPO представила нову лінійку смартфонів Reno14 Series для глобального ринку. Лідером став OPPO Reno14 5G - стильний і технологічний смартфон з можливостями, яких немає навіть у iPhone 16, але за помітно доступнішою ціною.

Про те, чому OPPO Reno14 5G дає вам усі підстави відмовитися від свого iPhone, розповідає РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority.

ШІ на службі з першого дня

Смартфон OPPO Reno14 5G робить штучний інтелект не просто частиною пристрою, а його ключовою особливістю. На відміну від iPhone 16, де багато функцій Apple Intelligence з'являться тільки в майбутніх оновленнях, всі ШІ-інструменти OPPO доступні прямо з коробки - без необхідності додаткового налаштування.

Інтеграція з Google Gemini дає змогу не тільки використовувати голосового асистента, а й взаємодіяти з додатками, включно з OPPO Notes і YouTube. Наприклад, користувач може витягти покрокову інструкцію з відеоролика і перетворити її на зручний чек-лист.

Також у смартфоні дебютує функція AI VoiceScribe, яка вміє в реальному часі розшифровувати, перекладати і стисло переказувати аудіоповідомлення і відеодзвінки, зокрема у WhatsApp і Google Meet. В екосистемі iOS для цього досі доводиться покладатися на сторонні рішення.

ШІ також допомагає при редагуванні фото. В арсеналі Reno14 5G - AI Eraser, AI Unblur, AI Recompose, AI Style Transfer та інші інструменти, які дають змогу усувати відображення, підвищувати чіткість і змінювати композицію кадрів. Порівняно з цим, інструмент Clean Up від Apple поки що пропонує лише базове видалення об'єктів.

OPPO представила смартфон, який може стати несподіваним суперником iPhone: характеристикиШІ є ключовою особливістю OPPO Reno14 5G (фото: Android Authority)

Камера, яка дивує

OPPO Reno14 5G пропонує конфігурацію камер, якої немає в жодного конкурента у своєму ціновому сегменті. Головна родзинка - 50-МП перископічний телеоб'єктив із 3,5-кратним оптичним зумом, чого немає навіть у iPhone 16. Це дає змогу робити чіткі портретні та віддалені знімки без втрати якості.

Фронтальна камера також вражає: 50 МП з автофокусом - майже вдвічі більше, ніж у iPhone 16 (12 МП). Основний сенсор - 50 МП з оптичною стабілізацією зображення, а ультраширококутний модуль - 8 МП з автофокусом.

Reno14 5G пропонує до 120-кратного цифрового зуму, завдяки поєднанню перископа та ШІ-алгоритмів від OPPO. Для порівняння, iPhone 16 обмежений 10-кратним цифровим зумом.

Окремо варто відзначити унікальну систему потрійного спалаху, що включає окремий модуль для телеоб'єктива - вперше в галузі. OPPO стверджує, що він у 10 разів яскравіший порівняно з попереднім поколінням і дає змогу якісно освітлювати віддалені об'єкти.

Також смартфон підтримує функцію Livephoto, аналогічну тій, що доступна на iPhone, але з розширеними можливостями: експорт окремих кадрів, конвертація 4K-відео в анімовані знімки, а також обмін Livephoto між пристроями OPPO і Apple через O+ Connect. Підтримка Instagram з'явиться в одному з наступних оновлень.

Новинка Reno14 5G отримала не тільки потужну камеру і просунутий ШІ, а й одну з найбільш ємних батарей у своєму класі - 6 000 мА/год, що більше, ніж у більшості захищених або геймерських моделей, не кажучи вже про iPhone 16 з його 3 500 мА/год.

При цьому корпус пристрою залишається тонким - всього 7,42 мм. На тлі критики на адресу топових брендів, які "женуться" за експериментами, забуваючи про базові потреби користувачів, OPPO робить ставку на дводенну автономність - і виграє.

OPPO представила смартфон, який може стати несподіваним суперником iPhone: характеристикиReno14 5G пропонує до 120-кратного цифрового зуму (фото: Oppo)

Швидка зарядка

Для підтримки такої значної батареї OPPO Reno14 5G отримав 80-ватну швидку зарядку SUPERVOOC, яка забезпечує до 12,8 годин розмов всього за 10 хвилин біля розетки.

Крім того, цього достатньо для 13,1 годин відтворення Spotify або 6,5 годин YouTube - показники, здатні змінити повсякденний досвід користувачів, особливо тих, хто завжди в русі.

Для порівняння, iPhone 16 пропонує дротову зарядку на рівні 30 Вт, що забезпечує "терпимий" результат, але в екстреній ситуації Reno14 5G - однозначний фаворит.

Бездротова зарядка MagSafe в Apple залишається конкурентним плюсом, але Reno14 Pro 5G у лінійці OPPO пропонує і бездротову зарядку потужністю 50 Вт.

Зв'язок без втрат

Крім автономності, OPPO Reno14 5G приділяє увагу стабільності з'єднання. Смартфон оснащений новою системою AI LinkBoost 3.0, яка поєднує поліпшені антени з адаптивними алгоритмами. Це допомагає зберігати стабільний сигнал у проблемних зонах - підземних парковках, ліфтах і підвальних приміщеннях.

Внутрішні тести OPPO показали, що під час гри в Mobile Legends: Bang Bang смартфон демонстрував на 12% меншу затримку, ніж попередник, і на 20% нижчу, ніж iPhone 16 в аналогічних умовах.

У тестах на швидкість завантаження і відправки даних (у додатках WhatsApp, Instagram та ін.) Reno14 5G показав до 31% кращу продуктивність, ніж флагман Apple.

Геймінг без перегріву

Навіть незважаючи на потужний чип Apple A18, повсякденна продуктивність - це не тільки "сухі" цифри. OPPO Reno14 5G робить акцент на плавність роботи та стабільність, особливо в іграх. Смартфон оснащений процесором MediaTek Dimensity 8350, посиленим фірмовою системою охолодження AI Nano Dual-Drive з паровою камерою.

В умовах реальних тестів (гра Mobile Legends на 60 кадрів за секунду з увімкненою HD-графікою) Reno14 5G та iPhone 16 демонстрували схожу частоту кадрів, але смартфон OPPO нагрівався значно менше.

За кімнатної температури:

  • Reno14 5G - максимум 35,5 градусів за Цельсієм
  • iPhone 16 - до 39,3 градусів за Цельсієм.

За спеки (+35 градусів за Цельсієм у приміщенні):

  • Reno14 5G - 39,1 градусів за Цельсієм
  • iPhone 16 - 42,7 градусів за Цельсієм.

Різниця стає особливо помітною при тривалих ігрових сесіях або використанні чохла. Нижчі температури означають відсутність троттлінгу, дискомфорту в руках і стабільну продуктивність навіть під навантаженням.

Преміальний дизайн

Зовні Reno14 5G виконаний у дусі актуальних флагманів: плоске скло спереду і ззаду, алюмінієва рамка, блок камер у лівому верхньому кутку. Але фірмове оформлення OPPO робить його по-справжньому впізнаваним. Наприклад, варіант із покриттям Iridescent Mermaid Design використовує 12-шарову текстуру, що змінює колір і блиск залежно від освітлення.

Незважаючи на ємний акумулятор на 6 000 мА/год, корпус пристрою тонший за iPhone 16 - всього 7,42 мм проти 7,8 мм у конкурента. Задня панель виконана з цільного шматка скла з плавним переходом у модуль камери - це не тільки естетично, але й зручно в повсякденному використанні.

OPPO представила смартфон, який може стати несподіваним суперником iPhone: характеристикиЗовні Reno14 5G виконаний у дусі iPhone (фото: Oppo)

Дисплей на 120 Гц і захист очей

На лицьовій панелі - 6,59-дюймовий OLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц, тоді як у iPhone 16 - лише 60 Гц. Це дає помітно більш плавну прокрутку і чуйний інтерфейс. Максимальна яскравість - до 1 200 ніт, чого достатньо для використання на вулиці.

Reno14 5G також отримав широкосмугове ШІМ-приглушення на 3 840 Гц, що в рази перевищує показник у iPhone 16 (480 Гц). Це особливо важливо для користувачів, чутливих до мерехтіння дисплея за низької яскравості.

Міцність, водонепроникність і підводна зйомка

OPPO Reno14 5G дивує рівнем захисту від води і пилу: пристрій сертифіковано за стандартами IP66, IP68 і IP69. Це означає, що смартфон захищений не тільки від короткочасного занурення (як iPhone 16 з його IP68), а й від високотемпературних струменів води, наприклад під час очищення парою або сильного дощу.

І це не просто "галочка": у штатній камері Reno14 5G є режим підводного знімання, що дає змогу робити фото і відео в 4K просто під водою - без спеціального чохла. Важливо зазначити, що як і iPhone, смартфон захищений від прісної води, а використання в солоній воді не рекомендується.

Флагманський підхід - у кожному елементі

OPPO Reno14 5G показує, що смартфон середнього сегмента не зобов'язаний бути компромісом. Пристрій пропонує:

  • преміальний корпус
  • потужну камеру з ШІ-можливостями
  • вражаючу автономність
  • і рівень водонепроникності, недоступний навіть для флагманів.

Головне - все це поєднується в тоншому корпусі, ніж у конкурентів, і за ціною значно нижчою, ніж у тих самих Apple або Samsung.

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