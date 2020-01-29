Huawei работал с разведкой Китая, - МИД Германии

Правительство Германии имеет доказательства, что компания Huawei, сотрудничала с разведкой Китая. Об этом сообщает Handelsblatt.

Как сообщается, США передали Германии данные разведки, согласно которым Huawei сотрудничает с органами безопасности Китая. МИД Германии сообщил о правдивости данных американцев. Впрочем, правительство Германии не уверено, что оборудование Huawei представляет угрозу безопасности крупнейшей экономики в Европе, где три мобильные оператора - все клиенты китайской фирмы.

"Китайские компании нельзя считать достаточно надежными для соответствия стандартам безопасности, необходимым для построения сетей 5G", - говорится в документе Министерства иностранных дел страны.

Напомним, президент США Дональд Трамп предупредил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, что участие корпорации Huawei в процессе запуска пятого поколения мобильной связи (5G) создаст большую угрозу для ее национальной безопасности.

Также, Канада еще не приняла окончательного решения относительно целесообразности допуска китайской корпорации Huawei к созданию сети 5G в стране.

Отметим, что Минторговли США включило Huawei в черный список, поскольку деятельность компании противоречит интересам национальной безопасности США.

Ранее США продлили лицензию на 90 дней, что позволяет американским компаниям поставлять продукцию китайской телекоммуникационной компании Huawei, не затрагивая национальную безопасность США.