Huawei працював з розвідкою Китаю, - МЗС Німеччини

Уряд Німеччини має докази, що компанія Huawei, співпрацювала з розвідкою Китаю. Про це повідомляє Handelsblatt.

Як повідомляється, США передали Німеччині дані розвідки, згідно з якими Huawei співпрацює з органами безпеки Китаю. МЗС Німеччини повідомив про правдивість даних американців. Втім, уряд Німеччини не впевнений, чи обладнання Huawei становить загрозу безпеці найбільшої економіки в Європі, де три мобільні оператори - всі клієнти китайської фірми.

"Китайські компанії не можна вважати достатньо надійними для відповідності стандартам безпеки, необхідним для побудови мереж 5G”- йдеться у документі Міністерства закордонних справ країни.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп попередив прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, що участь корпорації Huawei в процесі запуску п'ятого покоління мобільного зв'язку (5G) створить велику загрозу для її національної безпеки.

Також, Канада ще не прийняла остаточного рішення щодо доцільності допуску китайської корпорації Huawei до розбудови мережі 5G в країні.

Зазначимо, Мінторгівлі США внесло Huawei в чорний список, оскільки діяльність компанії суперечить інтересам національної безпеки США.

Раніше США продовжили ліцензію на 90 днів, що дозволяє американським компаніям поставляти продукцію китайської телекомунікаційної компанії Huawei, не зачіпаючи національну безпеку США.