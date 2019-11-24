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Канада колеблется, допускать ли Huawei к развитию сети 5G

Новости » В мире     24.11.2019 - 00:50
Канада колеблется, допускать ли Huawei к развитию сети 5G
Фото: Huawei (twitter.com/VizWorld)

В Канаде опасаются, что компания может быть использована Пекином для шпионской деятельности

Канада еще не приняла окончательного решения относительно целесообразности допуска китайской корпорации Huawei к обустройству сети 5G в стране. Об этом заявил новый министр общественной безопасности Билл Блэр, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, решение этого вопроса станет приоритетом правительства.

“Необходимо решить очень сложные экономические проблемы и вопросы безопасности. Изучение этих вопросов и принятие решения станет приоритетом правительства. Пока не могу сказать про временные рамки”, - ответил Блэр на вопрос о будущем Huawei в Канаде.

Он добавил, что официальная Оттава прислушивается не только к представителям бизнес-среды, но и к международным партнерам.

“Я не намерен ограничивать консультации. Мы ведем переговоры и с международными партнерами”, - заметил министр.

Уполномоченные органы Канады уже долгое время изучают, стоит ли допускать Huawei к конкурсу на создание инфраструктуры 5G. Это связано с опасениями, что компания может быть использована Пекином для шпионской деятельности.

Напомним, китайская компания Huawei стала причиной экономической войны между США и Китаем. Американское правительство обвинило компанию в шпионаже для Пекина. При этом в Huawei неоднократно подчеркивали, что у китайских властей нет никакого влияния на принятие решений в корпорации.

Ранее США продлили лицензию на 90 дней, позволяющую американским компаниям поставлять продукцию китайской телекоммуникационной компании Huawei, не затрагивающую национальную безопасности США.

Как сообщалось, в мае 019 года Минторговли США внесло Huawei в черный список, поскольку деятельность компании "противоречит интересам национальной безопасности США".

В августе Белый дом отсрочил выдачу американским компаниям лицензии для возобновления работы с оборудованием китайской компании Huawei Technologies. Согласно принятому в июне решению американские компании могут работать с Huawei, если получат официальное разрешение от Белого дома.

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