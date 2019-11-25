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Huawei анонсировал планшет с поддержкой 5G

Новости » Hi-tech     25.11.2019 - 19:25
Huawei анонсировал планшет с поддержкой 5G
Фото: Huawei (twitter.com/VizWorld)

Планшет MatePad Pro 5G будет оснащен мощным процессором Kirin 990 5G

Китайская компания Huawei представит планшет MatePad Pro с поддержкой 5G в начале следующего года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gizmo China.

Как сообщается, MatePad Pro 5G будет представлена ​​в первом квартале 2020 года.

По данным портала, выпуск нового планшета может совпасть с выпуском смартфонов модели Huawei P40.

Планшет MatePad Pro 5G будет оснащен мощным процессором Kirin 990 5G. Устройство также будет иметь батарею с мощностью в 7500 ампер в час.

Напомним, в августе текущего года Белый дом отсрочил выдачу американским компаниям лицензии для возобновления работы с оборудованием китайской компании Huawei Technologies. Согласно принятому в июне решению американские компании могут работать с Huawei, если получат официальное разрешение от Белого дома.

Кроме того, в мае Министерство торговли США внесло Huawei в черный список, поскольку деятельность компании "противоречит интересам национальной безопасности США".

Добавим, что компания Huawei начала разработку сетевых решений для стандарта 6G. Компания ведет совместную работу сразу с 13 ведущими исследовательскими институтами. Запуск технологий ожидается не раньше 2030 года.

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