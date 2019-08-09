Белый дом решил отсрочить выдачу лицензий на работу с Huawei

Фото: Белый дом (flickr.com/whitehouse)

Решение по Huawei связывают с прекращением Китаем закупок американской сельскохозпродукции

Белый дом решил пока не выдавать американским компаниям лицензии для возобновления работы с оборудованием китайской компании Huawei Technologies. Об этом сообщили осведомленные источники, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Собеседники издания утверждают, что такое решение связано с временным прекращением Китаем закупок американской сельскохозяйственной продукции.

Согласно принятому в июне решению американские компании могут работать с Huawei, если получат официальное разрешение от Белого дома.

Как отмечает издание, на прошлой неделе министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что его ведомство рассматривает около 50 запросов на получение лицензии, но ни один из них до сих пор не утверждено.

Напомним, в июне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время пресс-конференции по завершению саммита G20 в японской Осаке заявил, что решил снять ограничения с китайской компании Huawei.

В мае Минторговли США внесло Huawei в черный список, поскольку деятельность компании "противоречит интересам национальной безопасности США".