Huawei начал разрабатывать сеть 6G

Фото: Huawei (twitter.com/VizWorld)

Коммерческий запуск 6G состоится не раньше 2030 года

Китайская компания Huawei начала разработку сетевых решений для стандарта 6G. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GSMArena.

Как сообщается, компания ведет совместную работу сразу с 13 ведущими исследовательскими институтами.

По предварительным оценкам аналитиков, коммерческий запуск сетей шестого поколения состоится не раньше 2030 года. За это время операторы и производители телекоммуникационного оборудования должны подготовиться к освоению сетей с пропускной способностью до 1 Тбит/с.

Ранее сетевые источники сообщали о начале аналогичных исследований в Samsung, инженеры которой также приступили к разработке 6G-оборудования.

О планах активно участвовать в построении сетей шестого поколения заявили Nokia, Ericsson и SK Telekom. Все три компании заключили соглашение о стратегическом партнерстве развития 6G-сетей.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что американская компания Google проводит тесты над новой авторизацией в учетные записи пользователей. Пользователи сервисов компании Google смогут входить в свои аккаунты по отпечатку пальца. Новая функция уже доступна для пользователей устройств Pixel и в ближайшие несколько дней станет доступна на всех смартфонах с операционной системой Android.

Кроме того, Белый дом решил пока не выдавать американским компаниям лицензии для возобновления работы с оборудованием китайской компании Huawei Technologies. Такое решение связано с временным прекращением Китаем закупок американской сельскохозяйственной продукции.