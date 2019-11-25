Huawei анонсувала планшет з підтримкою 5G

Фото: Huawei (twitter.com/VizWorld)

Планшет MatePad Pro 5G буде оснащений потужним процесором Kirin 990 5G

Китайська компанія Huawei представить планшет MatePad Pro з підтримкою 5G на початку наступного року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gizmo China.

Як повідомляється, MatePad Pro 5G буде представлена у першому кварталі 2020 року.

За даними порталу, випуск нового планшета може збігтися з випуском смартфонів моделі Huawei P40.

Планшет MatePad Pro 5G буде оснащений потужним процесором Kirin 990 5G. Пристрій також буде мати батарею з потужністю 7500 ампер на годину.

Нагадаємо, в серпні поточного року Білий дім відстрочив видачу американським компаніям ліцензії для відновлення роботи з обладнанням китайської компанії Huawei Technologies. Згідно з прийнятим у червні рішенням американські компанії можуть працювати з Huawei, якщо отримають офіційний дозвіл від Білого дому.

Крім того, в травні Міністерство торгівлі США внесло Huawei в чорний список, оскільки діяльність компанії "суперечить інтересам національної безпеки США".

Додамо, що компанія Huawei почала розробку мережевих рішень для стандарту 6G. Компанія веде спільну роботу відразу з 13 провідними дослідницькими інститутами. Запуск технологій очікується не раніше 2030 року.