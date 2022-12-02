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Яхту Медведчука продадуть на аукціоні. Гроші підуть Україні

Фото: Віктор Медведчук, народний депутат України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Арештовану на початку року в Хорватії яхту підозрюваного у держаній зраді нардепа Віктора Медведчука буде продано на аукціоні. Виручені кошти підуть на користь України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Xорватський суд ухвалив, що 92,5-метрову яхту Медведчука Royal Romance слід передати Українському агенству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Агенти АРМА прилетіли до Хорватії та оглянули заарештовану яхту, що належить членам родини народного депутата та одного з лідерів забороненої в Україні політичної сили ОПЗЖ.

"АРМА розшукувала вказаний актив у рамках кримінального провадження, а згодом після накладення арешту отримала елітне майно для збереження економічної цінності шляхом продажу його на аукціонах", - пояснили в агенстві.

Нагадаємо, що агенти Федерального бюро розслідувань США вже провели обшуки на яхті Віктора Медведчука у Хорватії.

Раніше ми писали, що суд наклав арешт на 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна сім’ї нардепа Віктора Медведчука.

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