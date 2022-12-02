Яхту Медведчука продадуть на аукціоні. Гроші підуть Україні

Xорватський суд ухвалив, що 92,5-метрову яхту Медведчука Royal Romance слід передати Українському агенству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Агенти АРМА прилетіли до Хорватії та оглянули заарештовану яхту, що належить членам родини народного депутата та одного з лідерів забороненої в Україні політичної сили ОПЗЖ.

"АРМА розшукувала вказаний актив у рамках кримінального провадження, а згодом після накладення арешту отримала елітне майно для збереження економічної цінності шляхом продажу його на аукціонах", - пояснили в агенстві.