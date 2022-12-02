Яхту Медведчука продадут на аукционе. Деньги пойдут Украине

Xорватский суд принял, что 92,5-метровую яхту Медведчука Royal Romance следует передать Украинскому агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Агенты АРМА прилетели в Хорватию и осмотрели арестованную яхту, принадлежащую членам семьи народного депутата и одного из лидеров запрещенной в Украине политической силы ОПЗЖ.

"АРМА разыскивала указанный актив в рамках уголовного производства, а затем после наложения ареста получила элитное имущество для сохранения экономической ценности путем продажи его на аукционах", - пояснили в агентстве.