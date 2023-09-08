Хто з жінок має обов'язково стати на військовий облік: повний список спеціальностей

Згідно із законом "Про військовий обов'язок і військову службу", жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік.

Хто має стати на військовий облік

З 1 жовтня на військовий облік будуть зобов'язані встати всі жінки-медики віком від 18 до 60 років. Це стосується:

лікарів,

медсестер,

стоматологів,

акушерів,

фармацевтів.

При цьому спеціальність враховується і за дипломом, і за фактичним місцем роботи.

Згідно з новим порядком військового обліку, жінки з іншими спеціальностями, спорідненими з військовою, можуть стати на облік за власним бажанням.

Перелік спеціальностей чи професій, після одержання яких жінки беруться на військовий облік:

Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія

Телекомунікації та радіотехніка

Інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Науки про Землю, географія, фізика та астрономія

Харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості

Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза

Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування

Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія

Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна

Облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування

Видавництво та поліграфія

Психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення

Наголосимо, що постановка на військовий облік - це не мобілізація жінок-медиків.

Військовий облік жінок

Зазначимо, що військовий облік жінок-медиків проводять для перевірки мобілізаційного ресурсу.

При цьому зараз в Україні не проводиться мобілізація жінок. Громадянки можуть приєднатися до армії лише за власним бажанням.

Відповіді на головні питання щодо військового обліку жінок читайте у матеріалі РБК-Україна.

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