Хто з жінок має обов'язково стати на військовий облік: повний список спеціальностей

З 1 жовтня на військовий облік мають обов'язково стати жінки, які мають медичну освіту або працюють у медичній сфері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ та наказ Міноборони.
Згідно із законом "Про військовий обов'язок і військову службу", жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік.
З 1 жовтня на військовий облік будуть зобов'язані встати всі жінки-медики віком від 18 до 60 років. Це стосується:
При цьому спеціальність враховується і за дипломом, і за фактичним місцем роботи.
Згідно з новим порядком військового обліку, жінки з іншими спеціальностями, спорідненими з військовою, можуть стати на облік за власним бажанням.
Перелік спеціальностей чи професій, після одержання яких жінки беруться на військовий облік:
Наголосимо, що постановка на військовий облік - це не мобілізація жінок-медиків.
Зазначимо, що військовий облік жінок-медиків проводять для перевірки мобілізаційного ресурсу.
При цьому зараз в Україні не проводиться мобілізація жінок. Громадянки можуть приєднатися до армії лише за власним бажанням.
Відповіді на головні питання щодо військового обліку жінок читайте у матеріалі РБК-Україна.
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