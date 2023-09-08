Кто из женщин должен обязательно стать на военный учет: полный список специальностей

С 1 октября на военный учет обязательно должны стать женщины, у которых есть медицинское образование или которые работают в медицинской сфере.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ и приказ Минобороны.
Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", женщины, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет.
С 1 октября на военный учет будут обязаны встать все женщины-медики от 18 до 60 лет. Это касается:
При этом специальность учитывается и по диплому, и по фактическому месту работы.
В то же время, согласно новому порядку военного учета, женщины с другими специальностями, родственными военным, могут стать на учет по собственному желанию.
Перечень специальностей или профессий, после получения которых женщины берутся на воинский учет:
Отметим, что постановка на военный учет - это не мобилизация женщин-медиков.
Отметим, что военный учет женщин-медиков проводится для проверки мобилизационного ресурса.
При этом сейчас в Украине не производится мобилизация женщин. Гражданки могут присоединиться к армии только по собственному желанию.
Ответы на главные вопросы по военному учету женщин читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.