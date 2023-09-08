Кто из женщин должен обязательно стать на военный учет: полный список специальностей
С 1 октября на военный учет обязательно должны стать женщины, у которых есть медицинское образование или которые работают в медицинской сфере.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ и приказ Минобороны.
Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", женщины, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет.
Кто должен стать на военный учет
С 1 октября на военный учет будут обязаны встать все женщины-медики от 18 до 60 лет. Это касается:
- врачей,
- медсестер,
- стоматологов,
- акушеров,
- фармацевтов.
При этом специальность учитывается и по диплому, и по фактическому месту работы.
В то же время, согласно новому порядку военного учета, женщины с другими специальностями, родственными военным, могут стать на учет по собственному желанию.
Перечень специальностей или профессий, после получения которых женщины берутся на воинский учет:
- Химия, химические технологии и инженерия, биология
- Телекоммуникации и радиотехника
- Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии
- Метрология и информационно-измерительная техника
- Науки о Земле, география, физика и астрономия
- Пищевые технологии, технология производства и переработки продукции животноводства
- Обеспечение войск, вооружение и военная техника, технологии легкой промышленности
- Физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза
- Стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения
- Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия
- Ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена, ветеринарная гигиена
- Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, финансы, банковское дело и страхование
- Издательство и полиграфия
- Психология, социальная работа, социальное обеспечение
Отметим, что постановка на военный учет - это не мобилизация женщин-медиков.
Военный учет женщин
Отметим, что военный учет женщин-медиков проводится для проверки мобилизационного ресурса.
При этом сейчас в Украине не производится мобилизация женщин. Гражданки могут присоединиться к армии только по собственному желанию.
Ответы на главные вопросы по военному учету женщин читайте в материале РБК-Украина.
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