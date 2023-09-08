Кто из женщин должен обязательно стать на военный учет: полный список специальностей

С 1 октября на военный учет обязательно должны стать женщины, у которых есть медицинское образование или которые работают в медицинской сфере.

Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", женщины, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет.

Кто должен стать на военный учет

С 1 октября на военный учет будут обязаны встать все женщины-медики от 18 до 60 лет. Это касается:

врачей,

медсестер,

стоматологов,

акушеров,

фармацевтов.

При этом специальность учитывается и по диплому, и по фактическому месту работы.

В то же время, согласно новому порядку военного учета, женщины с другими специальностями, родственными военным, могут стать на учет по собственному желанию.

Перечень специальностей или профессий, после получения которых женщины берутся на воинский учет:

Химия, химические технологии и инженерия, биология

Телекоммуникации и радиотехника

Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии

Метрология и информационно-измерительная техника

Науки о Земле, география, физика и астрономия

Пищевые технологии, технология производства и переработки продукции животноводства

Обеспечение войск, вооружение и военная техника, технологии легкой промышленности

Физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза

Стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения

Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия

Ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена, ветеринарная гигиена

Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, финансы, банковское дело и страхование

Издательство и полиграфия

Психология, социальная работа, социальное обеспечение

Отметим, что постановка на военный учет - это не мобилизация женщин-медиков.

Военный учет женщин

Отметим, что военный учет женщин-медиков проводится для проверки мобилизационного ресурса.

При этом сейчас в Украине не производится мобилизация женщин. Гражданки могут присоединиться к армии только по собственному желанию.

Ответы на главные вопросы по военному учету женщин читайте в материале РБК-Украина.

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