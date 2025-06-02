Хто виривається вперед на виборах президента Польщі: перші цифри показали лідера

Нагадаємо, кульмінацією протистояння Тшасковського і Навроцького стали дебати минулого тижня. Вони торкнулися широкого спектра тем - від охорони здоров'я та міграції до підтримки України, а також раптово обернулися обговоренням у польських медіа підозр щодо нібито вживання наркотиків з боку Навроцького.

Детальніше про те, як обидва кандидати підходили до вирішального голосування, читайте в матеріалі РБК-Україна "Скандали через Україну і "наркотики": все про президентські перегони в Польщі і хто фаворит".

Крім того, раніше на нашому сайті вийшла колонка польського журналіста і правозахисника Костянтина Геберта, який пояснив, чому нинішні президентські вибори вирішать долю Польщі на роки вперед.

Зазначимо, Рафал Тшасковський є чинним мером Варшави. Детальніше про його політичний шлях і що він говорив про Україну, читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Про його опонента з "Права і справедливості" читайте в тексті "Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький: хто він і чому критикує Україну".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.