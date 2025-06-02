Хто виривається вперед на виборах президента Польщі: перші цифри показали лідера

На виборах президента Польщі почали підрахунок голосів у другому турі. Згідно з першими оприлюдненими даними, лідирує кандидат від партії "Право і Справедливість".
Про це повідомляє РБК-Україна.
Наразі підраховано голоси з майже 34% дільничних виборчих комісій. На цю мить лідирує Кароль Навроцький з 55,78%. Тим часом у Рафала Тшасковського - 44,22%.
За даними екзит-полу, проведеного студією Ipsos для TVP, TVN і Polsat, у другому турі президентських виборів лідирує Рафал Тшасковський, який набрав 50,3% голосів.
Його опонент Кароль Навроцький отримує 49,7% голосів.
При цьому за даними пізнього екзит-полу, у другому турі президентських виборів Навроцький отримує 50,7% голосів, а Тшасковський - 49,3%.
За даними останнього передвиборчого опитування, рейтинги Тшасковського і Навроцького були приблизно однаковими. За кандидата від "Громадянської платформи" готові були віддати голоси 47,5%, за його опонента з партії "Право і справедливість" - 45,9%.
18 травня за Рафала Тшасковського проголосували 31,36% виборців. Кароль Навроцький набрав 29,54%. Решта 11 кандидатів значно відстали від фаворитів, які й вийшли до другого туру.
Нагадаємо, кульмінацією протистояння Тшасковського і Навроцького стали дебати минулого тижня. Вони торкнулися широкого спектра тем - від охорони здоров'я та міграції до підтримки України, а також раптово обернулися обговоренням у польських медіа підозр щодо нібито вживання наркотиків з боку Навроцького.
Детальніше про те, як обидва кандидати підходили до вирішального голосування, читайте в матеріалі РБК-Україна "Скандали через Україну і "наркотики": все про президентські перегони в Польщі і хто фаворит".
Крім того, раніше на нашому сайті вийшла колонка польського журналіста і правозахисника Костянтина Геберта, який пояснив, чому нинішні президентські вибори вирішать долю Польщі на роки вперед.
Зазначимо, Рафал Тшасковський є чинним мером Варшави. Детальніше про його політичний шлях і що він говорив про Україну, читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
Про його опонента з "Права і справедливості" читайте в тексті "Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький: хто він і чому критикує Україну".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.