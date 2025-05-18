Фаворит на виборах у Польщі: хто такий Рафал Тшасковський і що він казав про Україну

Рафал Тшасковський – мер Варшави та лідер рейтингів на президентських виборах у Польщі, перший тур яких відбудеться 18 травня. Тшасковський відомий своєю євроінтеграційною позицією та активною підтримкою України, проте його нещодавня заява щодо війни спричинила скандал.

РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає про кандидата на виборах у Польщі Рафала Тшасковського.

Головне:

Хто такий Рафал Тшасковський?

Що відомо про кар'єру політика?

Які передвиборчі рейтинги Тшасковського?

Яка позиція Тшасковського щодо війни в Україні?

Біографія Рафала Тшасковського

Рафал Казімєж Тшасковський народився 17 січня 1972 року у Варшаві у творчій родині. Його батько, Анджей Тшасковський, був джазовим піаністом і композитором. Співпрацював з відомими польськими режисерами. Завдяки батькові, юний Рафал навіть зіграв епізодичну роль у дитячому телесеріалі "Наш двір" у 1980 році.

У шкільні роки хлопець виявив значні здібності до вивчення іноземних мов, вільно опанувавши англійську. Він також добре знав російську мову, обов'язкову для вивчення в тогочасній Польщі, а згодом досконало вивчив французьку, іспанську та італійську.

У підлітковому віці Рафал Тшасковський симпатизував демократичному руху "Солідарність".

Під час історичних виборів 1989 року, які стали переломними для відновлення незалежності Польщі, 17-річний Рафал був волонтером у варшавському офісі Громадського комітету. Допомагав як перекладач для іноземних спостерігачів. Ці контакти дали йому можливість отримати стипендію на кількамісячне навчання у США.

Після повернення до Польщі вступив до Варшавського університету на спеціальність "Міжнародні відносини" та паралельно навчався на філологічному факультеті.

Також стажувався в Оксфордському університеті та в Інституті досліджень безпеки Євросоюзу в Парижі.

Кар'єра Рафала Тшасковського

Ще під час навчання в університеті, у 1995 році, Рафал Тшасковський розпочав кар'єру перекладача-синхроніста. Він також викладав англійську мову в ліцеї, а з 1998 року – в Національній школі державного управління.

На початку 2000-х років був радником секретаря парламентського Комітету з питань європейської інтеграції Яцека Саріуша-Вольського та експертом з міжнародних відносин та європейської інтеграції в аналітичному центрі "Натолін".

Тшасковський брав активну участь у діяльності проєвропейської партії "Громадянська платформа" під керівництвом Дональда Туска.

Фото: Рафал Тшасковський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (x.com/trzaskowski)

У 2004-2009 роках був радником делегації "Громадянської платформи" в Європейському парламенті, а у 2009 році успішно обраний євродепутатом від виборчого округу у Варшаві.

У Європарламенті він приєднався до фракції Народної партії та став віцеголовою Комітету з конституційних питань, а також працював у Комітеті з питань внутрішнього ринку та захисту прав споживачів ЄС.

Восени 2013 року Рафал Тшасковський повернувся до Польщі, склавши мандат євродепутата, та очолив Міністерство адміністрації та цифровізації в уряді Дональда Туска.

Після обрання Туска головою Європейської Ради, новим прем'єр-міністром стала Єва Копач, в уряді якої Тшасковський отримав посаду державного секретаря в Міністерстві закордонних справ (відповідав за європейський напрямок польської дипломатії).

Після парламентських виборів 2015 року, на яких "Громадянська платформа" перейшла в опозицію, Рафал Тшасковський був обраний до Сейму та став тіньовим міністром закордонних справ. У 2017 році за підтримки Дональда Туска його обрали віцепрезидентом Європейської народної партії.

У 2018 році Рафал Тшасковський став кандидатом на посаду мера Варшави від "Громадянської платформи" та здобув переконливу перемогу вже в першому турі, набравши 56,67% голосів.

На посаді мера він проявив себе як ефективний управлінець, попри постійну критику з боку правлячої партії "Право і справедливість". У 2024 році він був переобраний мером Варшави, отримавши 57,4% голосів.

Участь у президентських виборах

У лютому 2020 року Рафала Тшасковського обрали віцепрезидентом партії "Громадянська платформа". Також він був кандидатом у президенти Польщі від опозиції.

Кампанія Тшасковського під гаслом "Сильний президент, спільна Польща" дозволила йому вийти до другого туру, де він поступився чинному президенту Анджею Дуді, отримавши 48,97% голосів.

У листопаді 2024 року Рафал Тшасковський впевнено переміг на партійних праймеріз із 74,75% голосів, і став офіційним кандидатом від "Громадянської коаліції" на президентських виборах 2025 року.

У своїх передвиборчих заявах Тшасковський наголошує на необхідності посилення обороноспроможності Польщі, та збільшення витрат на оборону до 5% ВВП вже у 2026 році. Виступає за поглиблення євроінтеграції, можливе запровадження євро як державної валюти.

Також кандидат від "Громадянської коаліції" виступає за підтримку закону, який дозволятиме аборти до певного періоду вагітності, та закону про екстрену контрацепцію.

Фото: Рафал Тшасковський – лідер рейтингів перед виборами (x.com/trzaskowski)

Згідно з останніми рейтингами, Тшасковський є одним із лідерів президентських перегонів 2025.

В останньому опитуванні, проведеному Інститутом ринкових та соціальних досліджень IBRiS Рафал Тшасковський отримав 33,7% підтримки, Кароль Навроцький від партії "Право і справедливість" посів друге місце з 21,6%. Третє місце зайняв Славомир Менцен з від "Конфедерації", набравши 11,8% голосів.

До того ж 55,6% респондентів заявили про готовність проголосувати за Тшасковського у другому турі виборів.

Ставлення до України та скандал щодо "буферної зони"

Рафал Тшасковський послідовно виступає на підтримку України, її суверенітету та євроінтеграційних прагнень. Він неодноразово наголошував на важливості членства України в НАТО та ЄС для безпеки Польщі та всього регіону.

"Немає сумнівів, що членство України в НАТО і Європейському Союзі відповідає інтересам Польщі, зміцнюючи нашу безпеку", – казав Тшасковський.

З початку повномасштабного російського вторгнення Рафал Тшасковський як мер Варшави активно організовував гуманітарну допомогу для українських міст та підтримував українських біженців. За його ініціативи Київ отримав у подарунок вагони варшавського метро. Також мерія Варшави надала допомогу Херсону після підриву Каховської ГЕС.

Проте, під час передвиборчих дебатів у травні 2025 року, Рафал Тшасковський зробив заяву, яка викликала неоднозначну реакцію в Україні та Польщі. Він висловився за те, щоб Україна мала статус "буферної зони" між Росією та Заходом.

"З часу, коли я працював в ЄС, в Європарламенті, я чітко заявляв, що Росія є загрозою, а Україна повинна бути буферною зоною", – зазначив кандидат у президенти.

Ця заява прозвучала в контексті обговорення загроз з боку Москви та місця України в регіональній безпеці.

Тшасковський водночас додав, що інтереси ЄС і США полягають у тому, щоб Росія не виграла війну, і всі прагнуть справедливого миру.

Він також наголосив на необхідності озброєння Польщі, оскільки кремлівський диктатор Володимир Путін, на його думку, розуміє лише силу.

"Для нас важливо, щоб російські танки не стояли за п'ять кілометрів від Грубешова... Безпека Польщі має першорядне значення", – підкреслив Тшасковський.

При цьому він обережно ставиться до питання прямої військової участі Польщі у війні, наголошуючи на необхідності захисту східного кордону НАТО.

"Я не думаю, що відправка польських військ в Україну є хорошою ідеєю, і над цим варто замислитися. Перш за все, ми повинні закінчити війну. І я сподіваюся, що вона закінчиться таким чином, що буде корисним для України – це найважливіше", – зазначив політик.

Фото: Рафал Тшасковський зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським на початку 2025 (x.com/trzaskowski)

Рафал Тшасковський також виступає за продовження санкцій проти Росії та вважає, що саме Росія має компенсувати Україні та її союзникам витрати на допомогу.

"Ми повинні бути послідовними. Не може бути так, що Путін не понесе жодних наслідків за цю агресію", – висловив думку Тшасковський щодо санкційного тиску на РФ.

Позиція кандидата в президенти щодо підтримки українських біженців заключається в тому, що допомогу потрібно продовжувати лише тим українцям, які працюють, живуть та платять податки в Польщі.

"Для мене абсолютно природно ухвалити рішення, що ті, хто не працює і не перебуває в Польщі, не матимуть права на ці виплати. Ми надали нашим українським друзям рівні права з нашими громадянами в цих питаннях", – сказав мер Варшави.

Стосовно двосторонніх відносин України та Польщі в контексті історичних подій у минулому, Тшасковський наголошував на важливості правди та взаємоповаги, зокрема щодо складних історичних тем, як-от Волинська трагедія. Він позитивно відзначав прогрес у питаннях ексгумації та поховання жертв цих подій.

"Добре, що нарешті поступово виходить з глухого кута питання щодо ексгумації та поховання жертв цього геноциду", – заявив Рафал Тшасковський під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у січні 2025.

Вибори президента у Польщі

Президентські вибори в Польщі призначені на неділю, 18 травня 2025. У разі, якщо в першому турі жоден із кандидатів не набере понад 50% голосів, другий тур може відбутися 1 червня. Новообраний президент Польщі складе присягу 6 серпня 2025.

Чинний глава держави Анджей Дуда не має права брати участь у виборах втретє, оскільки закон дозволяє обіймати цю посаду не більше двох термінів.

Серед основних претендентів на посаду президента крім мера Варшави Рафала Тшасковського розглядаються: кандидат від партії "Право і Справедливість" Кароль Навроцький та представник ультраправої політичної сили "Конфедерація" Славомир Менцен.

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації wiadomoscі, PAP, RFI, інформація з Wikipedia, сторінка Рафала Тшасковського в соцмережі Х.