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Тшасковський чи Навроцький? Кого підтримала Польща: екзит-поли другого туру

Варшава, Неділя 01 червня 2025 22:01
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Тшасковський чи Навроцький? Кого підтримала Польща: екзит-поли другого туру Фото: кандидати в президенти Польщі Кароль Навроцький і Рафал Тшасковський (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

На виборах президента Польщі завершився другий тур , в якому зійшлися Рафал Тшасковський і Кароль Навроцький. І буквально відразу з'явилися результати екзит-полів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на onet.pl.

Кому дають перемогу польські екзит-поли

За даними екзит-полу, проведеного студією Ipsos для TVP, TVN і Polsat, у другому турі президентських виборів лідирує кандидат від "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський із 50,3 %.

Його опонент із партії "Право і справедливість" Кароль Навроцький набрав 49,7 % голосів.

Тшасковський лідирував в останньому опитуванні

Раніше цього тижня було проведено останнє перед другим туром опитування, яке показало майже рівні шанси обох кандидатів. Зокрема, за Тшасковського готові були проголосувати 47,5%, за Навроцького - 45,9%.

Це означало, що на результат значно могли вплинути 6,6% польських виборців, які на той момент не визначилися з вибором.

При цьому наголошувалося, що рейтинг Тшасковського за останні місяці знизився з понад 52%, а Навроцький, навпаки, нарощував підтримку.

Який результат Тшасковський і Навроцький показали в першому турі

Зазначимо, близькі цифри обидва кандидати показали і в першому турі, який відбувся 18 травня. Тоді Рафал Тшасковський набрав 31,36%, а Кароль Навроцький - 29,54%. Вони з великим відривом обійшли інших 11 кандидатів.

Нагадаємо, перед другим туром польські медіа обговорювали скандал, пов'язаний з епізодом на дебатах, коли Навроцький у прямому ефірі поклав щось до рота, потім потер ніс і випив води. Це викликало підозру у вживанні наркотиків, проте з'ясувалося, що кандидат використав снюс (жувальний тютюн), "щоб залишатися бадьорим під час довгих промов" опонента.

Про те, хто з кандидатів кращий для України, читайте в окремому матеріалі.

Детальніше про кандидата від правлячої "Громадянської платформи" читайте в матеріалі "Фаворит на виборах у Польщі: хто такий Рафал Тшасковський і що він говорив про Україну".

А основні факти про його опонента РБК-Україна зібрало в матеріалі "Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький: хто він і чому критикує Україну".

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