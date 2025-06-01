Тшасковський чи Навроцький? Кого підтримала Польща: екзит-поли другого туру
На виборах президента Польщі завершився другий тур , в якому зійшлися Рафал Тшасковський і Кароль Навроцький. І буквально відразу з'явилися результати екзит-полів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на onet.pl.
Кому дають перемогу польські екзит-поли
За даними екзит-полу, проведеного студією Ipsos для TVP, TVN і Polsat, у другому турі президентських виборів лідирує кандидат від "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський із 50,3 %.
Його опонент із партії "Право і справедливість" Кароль Навроцький набрав 49,7 % голосів.
Тшасковський лідирував в останньому опитуванні
Раніше цього тижня було проведено останнє перед другим туром опитування, яке показало майже рівні шанси обох кандидатів. Зокрема, за Тшасковського готові були проголосувати 47,5%, за Навроцького - 45,9%.
Це означало, що на результат значно могли вплинути 6,6% польських виборців, які на той момент не визначилися з вибором.
При цьому наголошувалося, що рейтинг Тшасковського за останні місяці знизився з понад 52%, а Навроцький, навпаки, нарощував підтримку.
Який результат Тшасковський і Навроцький показали в першому турі
Зазначимо, близькі цифри обидва кандидати показали і в першому турі, який відбувся 18 травня. Тоді Рафал Тшасковський набрав 31,36%, а Кароль Навроцький - 29,54%. Вони з великим відривом обійшли інших 11 кандидатів.
Нагадаємо, перед другим туром польські медіа обговорювали скандал, пов'язаний з епізодом на дебатах, коли Навроцький у прямому ефірі поклав щось до рота, потім потер ніс і випив води. Це викликало підозру у вживанні наркотиків, проте з'ясувалося, що кандидат використав снюс (жувальний тютюн), "щоб залишатися бадьорим під час довгих промов" опонента.
Про те, хто з кандидатів кращий для України, читайте в окремому матеріалі.
Детальніше про кандидата від правлячої "Громадянської платформи" читайте в матеріалі "Фаворит на виборах у Польщі: хто такий Рафал Тшасковський і що він говорив про Україну".
А основні факти про його опонента РБК-Україна зібрало в матеріалі "Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький: хто він і чому критикує Україну".
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