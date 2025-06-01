Тшасковський чи Навроцький? Кого підтримала Польща: екзит-поли другого туру

На виборах президента Польщі завершився другий тур , в якому зійшлися Рафал Тшасковський і Кароль Навроцький. І буквально відразу з'явилися результати екзит-полів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на onet.pl .

Кому дають перемогу польські екзит-поли

За даними екзит-полу, проведеного студією Ipsos для TVP, TVN і Polsat, у другому турі президентських виборів лідирує кандидат від "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський із 50,3 %.

Його опонент із партії "Право і справедливість" Кароль Навроцький набрав 49,7 % голосів.

Тшасковський лідирував в останньому опитуванні

Раніше цього тижня було проведено останнє перед другим туром опитування, яке показало майже рівні шанси обох кандидатів. Зокрема, за Тшасковського готові були проголосувати 47,5%, за Навроцького - 45,9%.

Це означало, що на результат значно могли вплинути 6,6% польських виборців, які на той момент не визначилися з вибором.

При цьому наголошувалося, що рейтинг Тшасковського за останні місяці знизився з понад 52%, а Навроцький, навпаки, нарощував підтримку.

Який результат Тшасковський і Навроцький показали в першому турі

Зазначимо, близькі цифри обидва кандидати показали і в першому турі, який відбувся 18 травня. Тоді Рафал Тшасковський набрав 31,36%, а Кароль Навроцький - 29,54%. Вони з великим відривом обійшли інших 11 кандидатів.