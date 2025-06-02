Кто вырывается вперед на выборах президента Польши: первые цифры показали лидера

Сейчас подсчитаны голоса с почти 34% участковых избирательных комиссий. На данный момент лидирует Кароль Навроцкий с 55,78%. Между тем у Рафала Тшасковского - 44,22%.

Кто лидирует по данным экзит-полов

По данным экзит-пола, проведенного студией Ipsos для TVP, TVN и Polsat, во втором туре президентских выборов лидирует Рафал Тшасковский, который набрал 50,3% голосов.

Его оппонент Кароль Навроцкий получает 49,7% голосов.

При этом по данным позднего экзит-пола, во втором туре президентских выборов Навроцкий получает 50,7% голосов, а Тшасковский - 49,3%.

Какие рейтинги были перед вторым туром

По данным последнего предвыборного опроса, рейтинги Тшасковского и Навроцкого были примерно одинаковыми. За кандидата от "Гражданской платформы" готовы были отдать голоса 47,5%, за его оппонента из партии "Право и справедливость" - 45,9%.

Как выступили Тшасковский и Навроцкий в первом туре

18 мая за Рафала Тшасковского проголосовали 31,36% избирателей. Кароль Навроцкий набрал 29,54%. Остальные 11 кандидатов значительно отстали от фаворитов, которые и вышли во второй тур.