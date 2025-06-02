Кто вырывается вперед на выборах президента Польши: первые цифры показали лидера

На выборах президента Польши начали подсчет голосов во втором туре. Согласно первым обнародованным данным, лидирует кандидат от партии "Право и Справедливость".
Об этом сообщает РБК-Украина.
Сейчас подсчитаны голоса с почти 34% участковых избирательных комиссий. На данный момент лидирует Кароль Навроцкий с 55,78%. Между тем у Рафала Тшасковского - 44,22%.
По данным экзит-пола, проведенного студией Ipsos для TVP, TVN и Polsat, во втором туре президентских выборов лидирует Рафал Тшасковский, который набрал 50,3% голосов.
Его оппонент Кароль Навроцкий получает 49,7% голосов.
При этом по данным позднего экзит-пола, во втором туре президентских выборов Навроцкий получает 50,7% голосов, а Тшасковский - 49,3%.
По данным последнего предвыборного опроса, рейтинги Тшасковского и Навроцкого были примерно одинаковыми. За кандидата от "Гражданской платформы" готовы были отдать голоса 47,5%, за его оппонента из партии "Право и справедливость" - 45,9%.
18 мая за Рафала Тшасковского проголосовали 31,36% избирателей. Кароль Навроцкий набрал 29,54%. Остальные 11 кандидатов значительно отстали от фаворитов, которые и вышли во второй тур.
Напомним, кульминацией противостояния Тшасковского и Навроцкого стали дебаты на прошлой неделе. Они затронули широкий спектр тем - от здравоохранения и миграции до поддержки Украины, а также внезапно обернулись обсуждением в польских медиа подозрений насчет якобы употребления наркотиков со стороны Навроцкого.
Подробнее о том, как оба кандидата подходили к решающему голосованию, читайте в материале РБК-Украина "Скандалы из-за Украины и "наркотики": все о президентской гонке в Польше и кто фаворит".
Кроме того, ранее на нашем сайте вышла колонка польского журналиста и правозащитника Константина Геберта, который объяснил, почему нынешние президентские выборы решат судьбу Польшу на годы вперед.
Отметим, Рафал Тшасковский является действующим мэром Варшавы. Подробнее о его политическом пути и что он говорил об Украине, читайте в отдельном материале РБК-Украина.
О его оппоненте из "Права и справедливости" читайте в тексте "Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий: кто он и почему критикует Украину".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.