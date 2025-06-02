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Раптова зміна лідера: у Польщі оприлюднили пізній екзит-пол

Понеділок 02 червня 2025 00:46
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Раптова зміна лідера: у Польщі оприлюднили пізній екзит-пол Фото: Кароль Навроцький (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

У другому турі президентських виборів у Польщі кандидат Кароль Навроцький отримує 50,7% голосів, тоді як його опонент Рафал Тшасковський - 49,3%.

Про це свідчать результати пізнього опитування, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wyborcza.

Різниця між кандидатами становить 1,4 процентного пункту, тоді як статистична похибка цього опитування - 1 пункт. Водночас дані попереднього exit poll, оприлюдненого після закриття дільниць, показували перевагу Тшасковського - 50,3% проти 49,7% у Навроцького.

Якщо результати late poll підтвердяться, це стане найзапеклішим другим туром президентських виборів у Польщі з 1990 року. Для порівняння, у 2020 році Анджей Дуда переміг Рафала Тшасковського з перевагою у 2,06 пункту (51,03% проти 48,97%).

Явка виборців, за даними late poll, склала 71,7% - трохи менше, ніж у даних exit poll (72,8%). Проте це може стати найвищою явкою на президентських виборах у Польщі за останні три десятиліття. Більшу активність громадяни демонстрували лише на парламентських виборах 2023 року (74,38%).

Опитування late poll базується на результатах із 50% випадково обраних виборчих дільниць, де Ipsos проводив своє дослідження. Очікується, що вночі буде оприлюднене оновлене опитування на основі 90% дільниць - його опублікують близько 1:00. Похибка у фінальній оцінці становитиме лише 0,5 процентного пункту.

Вибори у Польщі

Перший тур президентських виборів у Польщі пройшов 18 травня. Найбільшу підтримку виборців отримали Рафал Тшасковський (31,36%) та Кароль Навроцький (29,54%). Саме ці кандидати вийшли до другого туру.

Раніше РБК-Україна розповідало, як гучні скандали вплинули на рівень підтримки Рафала Тшасковського та Кароля Навроцького, кого обрали для себе виборці Конфедерації та яке значення має українське питання у виборчій кампанії в Польщі.

Також нагадаємо, чому цьогорічні президентські вибори мають особливе значення для Польщі, і хто з кандидатів може бути більш відкритим до конструктивного діалогу з Україною.

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