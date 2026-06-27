UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Хто в Україні може вийти на пенсію достроково: список професій

06:30 27.06.2026 Сб
2 хв
Кому в Україні досі нараховують пенсію за вислугу років?
aimg Олена Чупровська
Фото: хто в Україні може отримати пенсію за вислугу років і як це зробити (Getty Images)

В Україні досі діє пенсія за вислугу років - але право на неї мають лише окремі категорії працівників і лише за чіткої умови.

Про це у відповіді на запит РБК-Україна розповіла заступниця голови правління Пенсійного фонду України Тетяна Король.

Що таке пенсія за вислугу років

Це окремий вид пенсії для тих, чия робота з часом призводить до втрати професійної придатності.

Призначається незалежно від загального пенсійного віку - але лише якщо людина напрацювала достатній спеціальний стаж саме на відповідних посадах і в установах, визначених законодавством.

Хто має право на таку пенсію

Перелік охоплює кілька груп працівників:

  • авіація та льотно-випробувальний склад;
  • працівники локомотивних бригад, а також ті, хто забезпечує організацію перевезень і безпеку руху на залізниці та метрополітені;
  • водії вантажних автомобілів на шахтах, рудниках, розрізах і рудних кар'єрах, зайняті вивезенням вугілля, руди та породи;
  • механізатори комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах, а також плавсклад морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості;
  • польові геологорозвідники, топографи, геофізики, гідрологи та учасники аналогічних експедицій;
  • робітники і майстри на лісозаготівлях та лісосплаві;
  • працівники освіти, охорони здоров'я і соціального забезпечення, які безпосередньо обслуговують пенсіонерів та людей з інвалідністю в будинках-інтернатах;
  • спортсмени.

Окремо - артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів. Вони можуть претендувати на цей вид пенсії за наявності творчого стажу від 20 до 35 років - за переліком і у порядку, що затверджені Кабінетом Міністрів України.

Читайте також: Хто може вийти на пенсію раніше 60 років: перелік категорій та умови

"Основною умовою для призначення пенсії за вислугу років є наявність спеціального стажу роботи, напрацьованого в закладах і на посадах, які дають право на призначення такої пенсії", - зазначають у ПФУ.

Є ще одна категорія. Ті, хто станом на 11 жовтня 2017 року вже мав необхідну вислугу і стаж, можуть оформити цей вид пенсії за старими умовами - відповідно до закону, що діяв на той момент. Для цього потрібно звернутися із заявою до ПФУ.

Нагадаємо, РБК-Україна раніше розповідало про те, як зараховують пенсійний стаж за новими правилами. Частина періодів - зокрема навчання і догляд за родичем - входить до стажу тільки за наявності відповідних документів.

Також ми писали, що роботу за кордоном також можуть зарахувати до стажу. Це можливо, якщо між Україною і країною перебування є чинна двостороння угода.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Пенсійний вікПенсійна реформаПенсії в Україні