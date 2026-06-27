Хто в Україні може вийти на пенсію достроково: список професій

Що таке пенсія за вислугу років

Це окремий вид пенсії для тих, чия робота з часом призводить до втрати професійної придатності.

Призначається незалежно від загального пенсійного віку - але лише якщо людина напрацювала достатній спеціальний стаж саме на відповідних посадах і в установах, визначених законодавством.

Хто має право на таку пенсію

Перелік охоплює кілька груп працівників:

авіація та льотно-випробувальний склад;

працівники локомотивних бригад, а також ті, хто забезпечує організацію перевезень і безпеку руху на залізниці та метрополітені;

водії вантажних автомобілів на шахтах, рудниках, розрізах і рудних кар'єрах, зайняті вивезенням вугілля, руди та породи;

механізатори комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах, а також плавсклад морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості;

польові геологорозвідники, топографи, геофізики, гідрологи та учасники аналогічних експедицій;

робітники і майстри на лісозаготівлях та лісосплаві;

працівники освіти, охорони здоров'я і соціального забезпечення, які безпосередньо обслуговують пенсіонерів та людей з інвалідністю в будинках-інтернатах;

спортсмени.

Окремо - артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів. Вони можуть претендувати на цей вид пенсії за наявності творчого стажу від 20 до 35 років - за переліком і у порядку, що затверджені Кабінетом Міністрів України.

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"Основною умовою для призначення пенсії за вислугу років є наявність спеціального стажу роботи, напрацьованого в закладах і на посадах, які дають право на призначення такої пенсії", - зазначають у ПФУ.

Є ще одна категорія. Ті, хто станом на 11 жовтня 2017 року вже мав необхідну вислугу і стаж, можуть оформити цей вид пенсії за старими умовами - відповідно до закону, що діяв на той момент. Для цього потрібно звернутися із заявою до ПФУ.