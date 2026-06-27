Кто в Украине может выйти на пенсию досрочно: список профессий

В Украине до сих пор существует пенсия за выслугу лет - однако право на нее имеют лишь отдельные категории работников и только при соблюдении четкого условия.
Об этом в ответе на запрос РБК-Украина рассказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король.
Это отдельный вид пенсии для тех, чья работа со временем приводит к утрате профессиональной пригодности.
Назначается независимо от общего пенсионного возраста - но только если человек накопил достаточный специальный стаж именно на соответствующих должностях и в учреждениях, определенных законодательством.
Перечень охватывает несколько групп работников:
Отдельно - артисты театрально-концертных и других зрелищных учреждений. Они могут претендовать на этот вид пенсии при наличии творческого стажа от 20 до 35 лет - согласно перечню и в порядке, утвержденным Кабинетом Министров Украины.
"Основным условием для назначения пенсии за выслугу лет является наличие специального стажа работы, наработанного в учреждениях и на должностях, дающих право на назначение такой пенсии", - отмечают в ПФУ.
Есть еще одна категория. Те, кто по состоянию на 11 октября 2017 года уже имел необходимый выслугу и стаж, могут оформить этот вид пенсии по старым условиям - в соответствии с законом, действовавшим на тот момент. Для этого нужно обратиться с заявлением в ПФУ.
Напомним, РБК-Украина ранее рассказывало о том, как зачисляется пенсионный стаж по новым правилам. Часть периодов - в частности, обучение и уход за родственником - включается в стаж только при наличии соответствующих документов.
Также мы писали, что работу за рубежом также могут зачесть в стаж. Это возможно, если между Украиной и страной пребывания действует двустороннее соглашение.