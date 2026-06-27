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Кто в Украине может выйти на пенсию досрочно: список профессий

06:30 27.06.2026 Сб
2 мин
Кому в Украине до сих пор начисляют пенсию за выслугу лет?
aimg Елена Чупровская
Фото: кто в Украине может получить пенсию за выслугу лет и как это сделать (Getty Images)

В Украине до сих пор существует пенсия за выслугу лет - однако право на нее имеют лишь отдельные категории работников и только при соблюдении четкого условия.

Об этом в ответе на запрос РБК-Украина рассказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король.

Что такое пенсия за выслугу лет

Это отдельный вид пенсии для тех, чья работа со временем приводит к утрате профессиональной пригодности.

Назначается независимо от общего пенсионного возраста - но только если человек накопил достаточный специальный стаж именно на соответствующих должностях и в учреждениях, определенных законодательством.

Кто имеет право на такую пенсию

Перечень охватывает несколько групп работников:

  • авиация и летно-испытательный персонал;
  • работники локомотивных бригад, а также те, кто обеспечивает организацию перевозок и безопасность движения на железной дороге и в метрополитене;
  • водители грузовых автомобилей на шахтах, рудниках, разрывах и рудных карьерах, занятые вывозом угля, руды и породы;
  • механизаторы комплексных бригад, занимающиеся погрузочно-разгрузочными работами в портах, а также плавсостав морского, речного флота и флота рыбной промышленности;
  • полевые геологоразведчики, топографы, геофизики, гидрологи и участники аналогичных экспедиций;
  • рабочие и мастера на лесозаготовках и лесосплаве;
  • работники сферы образования, здравоохранения и социального обеспечения, непосредственно обслуживающие пенсионеров и людей с инвалидностью в домах-интернатах;
  • спортсмены.

Отдельно - артисты театрально-концертных и других зрелищных учреждений. Они могут претендовать на этот вид пенсии при наличии творческого стажа от 20 до 35 лет - согласно перечню и в порядке, утвержденным Кабинетом Министров Украины.

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"Основным условием для назначения пенсии за выслугу лет является наличие специального стажа работы, наработанного в учреждениях и на должностях, дающих право на назначение такой пенсии", - отмечают в ПФУ.

Есть еще одна категория. Те, кто по состоянию на 11 октября 2017 года уже имел необходимый выслугу и стаж, могут оформить этот вид пенсии по старым условиям - в соответствии с законом, действовавшим на тот момент. Для этого нужно обратиться с заявлением в ПФУ.

Напомним, РБК-Украина ранее рассказывало о том, как зачисляется пенсионный стаж по новым правилам. Часть периодов - в частности, обучение и уход за родственником - включается в стаж только при наличии соответствующих документов.

Также мы писали, что работу за рубежом также могут зачесть в стаж. Это возможно, если между Украиной и страной пребывания действует двустороннее соглашение.

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