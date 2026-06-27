Кто в Украине может выйти на пенсию досрочно: список профессий

В Украине до сих пор существует пенсия за выслугу лет - однако право на нее имеют лишь отдельные категории работников и только при соблюдении четкого условия.

Об этом в ответе на запрос РБК-Украина рассказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король.

Что такое пенсия за выслугу лет

Это отдельный вид пенсии для тех, чья работа со временем приводит к утрате профессиональной пригодности.

Назначается независимо от общего пенсионного возраста - но только если человек накопил достаточный специальный стаж именно на соответствующих должностях и в учреждениях, определенных законодательством.

Кто имеет право на такую пенсию

Перечень охватывает несколько групп работников:

авиация и летно-испытательный персонал;

работники локомотивных бригад, а также те, кто обеспечивает организацию перевозок и безопасность движения на железной дороге и в метрополитене;

водители грузовых автомобилей на шахтах, рудниках, разрывах и рудных карьерах, занятые вывозом угля, руды и породы;

механизаторы комплексных бригад, занимающиеся погрузочно-разгрузочными работами в портах, а также плавсостав морского, речного флота и флота рыбной промышленности;

полевые геологоразведчики, топографы, геофизики, гидрологи и участники аналогичных экспедиций;

рабочие и мастера на лесозаготовках и лесосплаве;

работники сферы образования, здравоохранения и социального обеспечения, непосредственно обслуживающие пенсионеров и людей с инвалидностью в домах-интернатах;

спортсмены.

Отдельно - артисты театрально-концертных и других зрелищных учреждений. Они могут претендовать на этот вид пенсии при наличии творческого стажа от 20 до 35 лет - согласно перечню и в порядке, утвержденным Кабинетом Министров Украины.

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"Основным условием для назначения пенсии за выслугу лет является наличие специального стажа работы, наработанного в учреждениях и на должностях, дающих право на назначение такой пенсии", - отмечают в ПФУ.

Есть еще одна категория. Те, кто по состоянию на 11 октября 2017 года уже имел необходимый выслугу и стаж, могут оформить этот вид пенсии по старым условиям - в соответствии с законом, действовавшим на тот момент. Для этого нужно обратиться с заявлением в ПФУ.