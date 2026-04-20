Хто такий Сергій "Флеш", якого росіяни намагалися вбити "Шахедом"

Сергій Бескрестнов - військовий експерт із напрямків радіоелектронної боротьби (РЕБ) і радіоелектронної розвідки (РЕР). Цього року приєднався до Міноборони, обійнявши посаду радника міністра Михайла Федорова.

Ключові факти

Освіта: Здобув профільну освіту в Київському військовому інституті управління та зв’язку (випуск 1997 року, спеціаліст із радіо- та космічного зв'язку). Додатково підвищував кваліфікацію у європейських центрах, вивчаючи стандарти GSM та радіорелейні технології.

Цивільна кар'єра: Юнацьке захоплення переросло у професійний шлях - працював на топменеджерських позиціях у компаніях, що передували сучасним операторам "Київстар" та "Vodafone Україна". З 2009 року зосередився на розвитку власних IT-проєктів.

Участь в обороні (початок 2022 року): З перших днів повномасштабного вторгнення долучився до захисту Київщини. У співпраці з 3-м полком ССО та 136-м батальйоном ТрО організовував надійну мережу військового зв'язку на півночі регіону.

Консультування та навчання: Починаючи з весни 2022 року, активно передає досвід українським військовим та Силам оборони. Фокусується на протидії ворожим дронам, аналізі їхніх радіосигналів та практичному застосуванні засобів РЕБ.

Військовий статус: Хоча влітку 2023 року на ньому помічали погони лейтенанта, на початку 2024 року в коментарях для преси Бескрестнов заявляв, що не є кадровим військовослужбовцем ЗСУ та не обіймає офіційних посад.

Поточна діяльність: З 2024 року є керівником громадської організації "Центр радіотехнологій". З січня 2025 року - радник міністра оборони України. Своїми знаннями та аналітикою ділиться з широкою аудиторією через авторський Telegram-канал та свою Facebook-сторінку.