Кто такой Сергей "Флеш", которого россияне пытались убить "Шахедом"

11:42 20.04.2026 Пн
2 мин
Реактивный "Шахед" влетел прямо в дом советника министра обороны. Что о нем известно?
aimg Дмитрий Левицкий
Фото: Сергей Бескрестнов (facebook.com/Serhii.Flash)

Советник министра обороны Сергей Бескрестнов, более известный под псевдонимом "Флеш", пережил покушение. Российский реактивный "Шахед" этой ночью атаковал его дом.

РБК-Украина собрало ключевые факты о жизни и деятельности "Флеша".

Сергей Бескрестнов - военный эксперт по направлениям радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР). В этом году присоединился к Минобороны, заняв должность советника министра Михаила Федорова.

Ключевые факты

Образование: Получил профильное образование в Киевском военном институте управления и связи (выпуск 1997 года, специалист по радио- и космической связи). Дополнительно повышал квалификацию в европейских центрах, изучая стандарты GSM и радиорелейные технологии.

Гражданская карьера: Юношеское увлечение переросло в профессиональный путь - работал на топ-менеджерских позициях в компаниях, предшествовавших современным операторам "Киевстар" и "Vodafone Украина". С 2009 года сосредоточился на развитии собственных IT-проектов.

Участие в обороне (начало 2022 года): С первых дней полномасштабного вторжения присоединился к защите Киевщины. В сотрудничестве с 3-м полком ССО и 136-м батальоном ТрО организовывал надежную сеть военной связи на севере региона.

Консультирование и обучение: Начиная с весны 2022 года, активно передает опыт украинским военным и Силам обороны. Фокусируется на противодействии вражеским дронам, анализе их радиосигналов и практическом применении средств РЭБ.

Военный статус: Хотя летом 2023 года на нем замечали погоны лейтенанта, в начале 2024 года в комментариях для прессы Бескрестнов заявлял, что не является кадровым военнослужащим ВСУ и не занимает официальных должностей.

Текущая деятельность: С 2024 года является руководителем общественной организации "Центр радиотехнологий". С января 2025 года - советник министра обороны Украины. Своими знаниями и аналитикой делится с широкой аудиторией через авторский Telegram-канал и свою Facebook-страницу.

Напомним, как заявлял Михаил Федоров, в Минобороны "Флеш" занимается технологическими направлениями, а главный фокус - системные решения против ударных и разведывательных дронов РФ.

