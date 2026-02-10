ua en ru
Бізнесмен Мазепа дорогою до Києва потрапив у смертельне ДТП

Україна, Вівторок 10 лютого 2026 13:32
Бізнесмен Мазепа дорогою до Києва потрапив у смертельне ДТП Фото: Ігор Мазепа (facebook.com.Ig.Mazepa)
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

На трасі Київ–Чоп увечері 9 лютого сталася аварія за участю Mercedes-Benz S-Class, водієм якого, за даними джерел, був засновник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа. Внаслідок аварії пішохід загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Житомирської області та джерела.

За адними РБК-Україна, мова про засновника і генерального директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу.

Що повідомляє поліція

За інформацією правоохоронців, ДТП сталася близько 19:30 на 204-му кілометрі траси поблизу села Кам’яний Майдан Звягельського району.

Попередньо встановлено, що 49-річний киянин, керуючи автомобілем Mercedes-Benz у напрямку Житомира, на неосвітленій ділянці дороги здійснив наїзд на 60-річного місцевого жителя, який перетинав проїзну частину.

Пішохід отримав тяжкі травми та помер дорогою до лікарні. За результатами попереднього освідування водій був тверезий. Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України та встановлюють усі обставини події.

Позиція Ігоря Мазепи

Сам Ігор Мазепа у Facebook підтвердив, що став учасником дорожньо-транспортної пригоди. За його словами, аварія сталася під час повернення до Києва.

Він зазначив, що не був втомлений, не вживав заборонених речовин і не порушував правил дорожнього руху, що, за його словами, підтвердила медична експертиза на місці. Мазепа заявив, що співпрацює зі слідством і пообіцяв надати додаткові деталі згодом.

Хто такий Мазепа

Ігор Мазепа - український бізнесмен та інвестор, засновник і співвласник інвестиційної групи Concorde Capital, створеної в середині 2000-х років. У різні періоди він входив до наглядових рад державних і приватних банків.

У січні 2024 року Мазепу затримали на українсько-польському кордоні за підозрою в організації схем, які, за версією слідства, завдали державі збитків на 7 млн гривень.

Справа стосувалася забудови територій поблизу Київської гідроелектростанції. Суд обрав йому запобіжний захід із можливістю внесення застави, і 23 січня 2024 року він вийшов із СІЗО.

Розслідування спричинило широкий резонанс у бізнес-середовищі, де його назвали прикладом тиску на підприємців. Після цього Мазепа став одним із ініціаторів руху на захист прав бізнесу "Маніфест 42".

Раніше ми писали про те, що у середу, 14 січня 2026 року, стало відомо про смерть народного депутата України від фракції "Слуга народу" Олександра Кабанова.

