Хто такий Андрій Єрмак: що відомо про керівника Офісу президента

Біографія Андрія Єрмака та його політичне життя

Зазначимо, що Єрмак вже встановив рекорд за тривалістю роботи на посаді керівника Офісу президента України, він займає її понад 5 років. Після нього "на щаблі" - Сергій Льовочкін, який менш ніж чотири роки очолював адміністрацію президента України за часів Віктора Януковича.

Юрист, бізнесмен, кінопродюсер та політичний менеджер народився 21 листопада 1971 року в Києві. Закінчив Київський університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю "юрист-міжнародник", має свідоцтво адвоката, юридичною практикою займався ще з 1991-го. Тоді ж із партнерами створив ЗАТ "Юридична служба Б.Е.Р.С. і партнери".

У 1997 році Єрмак заснував "Міжнародну юридичну компанію", яка займалася інтелектуальною власністю та представляла інтереси Disney, Pixar, Universal і "Інтер Медіа Груп".

У цей період він також став членом Міжнародної організації юристів (IBA) та Асоціації правників України. ​​Під час співпраці з телеканалом "Інтер" він познайомився з Володимиром Зеленським.

Протягом семи років Єрмак був помічником народного депутата Ельбруса Тедеєва від "Партії регіонів". У 2012-му почав продюсерську кар’єру: заснував Garnet International Media Group і став продюсером фільмів "Сквот32", "Правило бою" та українсько-словацької "Межі".

У 2017 році приєднався до Української кіноакадемії, а згодом і до Європейської.

Політична діяльність при Зеленському

У 2019 році Єрмак увійшов до передвиборчого штабу Володимира Зеленського. Після його перемоги став помічником президента, займаючись міжнародною політикою - відносинами зі США, РФ та переговорами "Нормандської четвірки".

Він очолював групу, що повернула з російського ув’язнення 35 українців. Того ж року його включили до Національної інвестиційної ради та наглядової ради "Укроборонпрому".

Призначення головою ОП і перші скандали

У 2020 році Зеленський призначив Єрмака головою Офісу президента. У медіа це пов’язували з конфліктом за вплив між Єрмаком і тодішнім керівником ОП Андрієм Богданом.

У тому ж році нардеп Гео Лерос опублікував записи, де чоловік, схожий на брата Єрмака - Дениса, нібито "торгує посадами". Єрмак звернувся до ДБР і СБУ для перевірки записів. Брат підтвердив, що голос його, але заявив про "нарізку фраз". САП відкрила справу, яку пізніше передали поліції та перекваліфікували у шахрайство. ДБР висунуло підозру вже самому Леросу.

У 2021 році Єрмака викликали на допит у справі "вагнерівців". Ексголова ГУР Василь Бурба стверджував, що відстрочка операції відбулася за наказом Зеленського, переданого через Єрмака. У розслідуванні Bellingcat зазначалося, що саме Єрмак був ініціатором перенесення операції.

У тому ж році виник скандал через святкування його дня народження на державній дачі. ОП заперечував "велике святкування", але журналісти з’ясували, що серед гостей був австрійський бізнесмен Карл Контрус, компанії якого отримували підряди в Україні та РФ.

Війна і концентрація влади

Після початку повномасштабного вторгнення Єрмак залишився в Києві разом із Зеленським та урядом. Пізніше він визнавав, що до останнього не вірив у неминучість атаки РФ, попри попередження західних партнерів.

За даними The Washington Post, Єрмак надсилав світовим лідерам фото загиблих дітей і зруйнованих будинків, добиваючись більшої допомоги Україні. Він очолив Координаційний штаб з гуманітарних та соціальних питань, який мав допомагати людям, що постраждали від війни.

За ініціативою президента України, Єрмак разом з колишнім послом США Майклом Макфолом очолив міжнародну експертну "Групу Єрмака‑Макфола" для розробки санкцій проти РФ.

Єрмак за дорученнями Зеленського займається найрізноманітнішими напрямками, від повернення викрадених Росією дітей до прямих переговорів з керівництвом американської адміністрації.

Його посада як голови ОП в цьому аспекті стала еквівалентом поширеної у західних країнах посади "радника президента з питань національної безпеки".

Протягом повномасштабної війни Єрмак посилив свої позиції як "правої руки" президента, критики неодноразово закидали голові ОП надмірну концентрацію влади в єдиних руках. Натомість за словами самого Єрмака, він лише виконує доручення президента на різних напрямках.

Єрмак супроводжує президента України практично у всіх закордонних робочих поїздках. У 2025 році авторитетне американське видання Politico присвятило статтю керівнику Офісу президента України.

Видання написало, що Єрмак, який часто навідується до США у критичний для України момент, викликає усе більше роздратування у Вашингтоні. В команді президента подібні тези категорично заперечують.

Натомість президент Зеленський, відповідаючи на запитання про вплив Єрмака в інтерв’ю Bloomberg минулого року, назвав його "людиною своєї команди і потужним менеджером".

Чутки про можливу відставку Єрмака

Як писали численні ЗМІ та представники українського політикуму, президент Володимир Зеленський може звільнити Єрмака на тлі так званих "плівок Міндіча" щодо масштабної корупції.

У цих плівках фігурує людина на прізвисько "Алі-Баба", яка роздає вказівки правоохоронним органам щодо атак на САП і НАБУ, і це буцімто може бути Андрій Єрмак.

Як розповіли РБК-Україна численні джерела в різних групах впливу всередині "Слуги народу", настрої щодо звільнення Єрмака були дуже поширеними у фракції, їх активно комунікував президенту Зеленському керівник фракції СН Давид Арахамія.

Нещодавно парламентар від "Слуги народу" Федір Веніславський в ефірі "Свобода Live" заявив, що у фракції обговорювали тему відставки Єрмака з посади голови ОП й деякі депутати це підтримують.

"Не секрет, що уряд формувався здебільшого після того, як були схвалені певні кандидатури в Офісі президента, тобто це було рішення президента чи це якесь спільне рішення, я не можу сказати, але дійсно серед "слуг" багато сьогодні було розмов про те, що пан Єрмак має піти", - сказав Веніславський 18 листопада.

На тлі гучної корупційної справи "Мідас", яку веде НАБУ, у політичних колах заявляли, що річ не лише в необхідності відставки саме Єрмака, а в тому, що "переважна більшість людей" хоче перезавантаження системи управління.