Хто така Юлія Свириденко, яка може стати новим прем'єр-міністром України

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Приватний сектор

Юлія Свириденко родом з Чернігова. Народилася 25 грудня 1985 року. У 2008 році вона з відзнакою закінчила Київський національний торговельно-економічний університет, а згодом пройшла навчання на низці післядипломних програм.

Того ж року почала працювати на посаді економіста з фінансової роботи українсько-андоррського спільного підприємства АТ "АМП" (Київ), яке діяло у сфері нерухомості. У 2011 році вона залишила компанію у зв’язку з призначенням на посаду голови Постійного представництва міста Чернігів у місті Усі (Китай).

На новій посаді Свириденко відповідала за залучення китайських інвестицій в Україну. Результатом її роботи стало створення у Чернігові підприємства "Еко-Втор" із 100% іноземним капіталом.

Державна служба

Свириденко розпочала кар’єру на державній службі у 2015 році як радник голови Чернігівської ОДА. У серпні того ж року очолила Департамент економічного розвитку, а з 2017 року стала першою заступницею голови ОДА, тимчасово виконуючи обов’язки керівника області.

За даними ЗМІ, у період її роботи в Чернігівській ОДА (2015-2017) область отримала понад 340 млн доларів прямих іноземних інвестицій, що становило більшість загального обсягу (430 млн доларів). У 2017 році Чернігівщина посіла перше місце в Україні за темпами зростання інвестицій.

У 2019 році Свириденко приєдналася до Міністерства економіки як заступниця міністра, а з 2020 року стала першим заступником. Вона відповідала за політику у сфері праці, зайнятості, промисловості та ціноутворення.

У грудні 2020 року перейшла до Офісу президента, де обійняла посаду заступника керівника, та займалась економічними питаннями та взаємодією з інвесторами. Водночас очолила створену президентом Зеленським Раду зі сприяння бізнесу.

4 листопада 2021 була призначена першим віцепрем'єр-міністром міністром економіки України.

Свириденко також брала участь у міжнародних та стратегічних ініціативах: у 2020-2021 роках була членкинею української делегації в ТКГ щодо Донбасу, а влітку 2021 року - членом наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Кандидат у прем'єр-міністри

Останніми тижнями почали ширитись чутки про те, що український уряд чекають зміни. Зокрема, за даними джерел РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський готує заміну посла у США.

Основні кандидати:

прем'єр-міністр Денис Шмигаль,

віцепрем'єр-міністр Ольга Стефанишина,

міністр оборони Рустем Умеров,

міністр енергетики Герман Галущенко.

"Президент обрав цих людей, бо це люди, які вже були в контакті з американцями та іншими сильними партнерами і дали результати, і рівень відповідає рівню відносин з Америкою", - сказав співрозмовник.

На тлі цих заяв поширилась інформація про те, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль піде у відставку і йому вже шукають заміну. Зокрема, низка нардепів заявили, що президент вирішив поставити на цю посаду Юлію Свириденко, чинну віцепрем'єрку - міністерку економіки. Однак сама Свириденко днями заявила, що не отримувала пропозицій щодо того, щоб обійняти посаду прем'єр-міністра.

Варто нагадати, що Шмигаль очолив уряд 4 березня 2020 року напередодні коронакризи. Його уряд працює найдовше за час незалежності України, однак більшість членів уряду змінилася за цей час. Останні значні зміни відбулися у вересні 2024 року.

За даними джерел, орієнтовними датами для голосування назвали проміжок 15-17 липня.

Раніше РБК-Україна публікувало повний список змін, який може бути затверджений. Детальніше про це читайте за цим посиланням.