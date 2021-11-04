Новым министром экономики стала Свириденко: решение Рады
Вице-премьер-министром - министром экономики Украины стала Юлия Свириденко. Решение приняла Рада 4 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.
Новым министром экономики стала Юлия Свириденко. Такое решение поддержали 256 народных депутатов.
Как проголосовали фракции:
- "Слуга народа" - 214 за.
- ОПЗЖ - 0 за.
- "Европейская солидарность" - 0 за.
- "Батьківщина" - 0 за.
- "Голос" - 0 за.
- Группа "За майбутнє" - 13 за.
- Группа "Довіра" - 20 за.
Что известно о Свириденко
С декабря 2020 года Свириденко работала в Офисе президента на посту заместителя руководителя, где занимается экономическими вопросами, связями с инвесторами. Она также занимается разработкой мер для стимулирования экономического роста Украины в 2021–2022 гг.
Кроме того, с декабря 2020 года Свириденко возглавляет созданный президентом Владимиром Зеленским Совет по содействию бизнесу.
В июне-сентябре Свириденко также была членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". С марта 2020 по февраль 2021 года входила в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, в подгруппу по экономическим и социальным вопросам.