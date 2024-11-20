Хто шукає роботу в Україні: найпопулярніші професії серед вакансій та пошукачів

Кількість вакансій в Україні протягом останніх кількох місяців помітно зменшилася. Однак багато людей все ще шукають роботу й звертаються за допомогою до центрів занятості.

Станом на середину листопада 2024 року послуги Державної служби зайнятості отримують 125 тисяч громадян. Серед них найбільше було:

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні з’явився новий мобільний застосунок для пошуку роботи, який вже можна завантажити в App Store та Google Play. Окрім доступу до вакансій, користувачі мають можливість подавати заявки на навчання чи підвищення кваліфікації, реєструватися в електронній черзі, створювати особистий кабінет для пошукача роботи, звертатися за порадами до кар’єрних радників, організовувати зустрічі з роботодавцями, проходити онлайн-курси та отримувати необхідні довідки.

Також ми писали, що в Україні через дефіцит кадрів збільшилась кількість можливостей для працевлаштування кандидатів без досвіду. У Києві вакансії для новачків складають приблизно третину від усіх доступних робочих місць.

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