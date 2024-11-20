Хто шукає роботу в Україні: найпопулярніші професії серед вакансій та пошукачів
Кількість вакансій в Україні протягом останніх кількох місяців помітно зменшилася. Однак багато людей все ще шукають роботу й звертаються за допомогою до центрів занятості.
РБК-Україна дізналося у Державній службі зайнятості, яку роботу українці шукають найчастіше.
Станом на середину листопада 2024 року послуги Державної служби зайнятості отримують 125 тисяч громадян. Серед них найбільше було:
- працівників сфери торгівлі та послуг – 22%
- представників найпростіших професій – 21%
- фахівців та професіоналів – 21%
- робітників із обслуговування устаткування та кваліфікованих робітників – 18%
На "Єдиному порталі вакансій", який об’єднує пропозиції роботи від провідних платформ, налічувалося 222 тисячі вакансій.
Найбільш затребувані професії
Сфера торгівлі та послуг:
- продавець – 19 тис. вакансій
- кухар – 6 тис. вакансій
- бариста – понад 2 тис. вакансій
- офіціант – 2 тис. вакансій
- охоронник – 2 тис. вакансій
- перукар – 1 тис. вакансій
Кваліфіковані робітники:
- водій – 11 тис. вакансій
- слюсар – 6 тис. вакансій
- швачка – 2 тис. вакансій
- електрик – 2 тис. вакансій
- електромонтер – 2 тис. вакансій
- автослюсар – 1 тис. вакансій
- токар – 1 тис. вакансій
Професіонали та фахівці:
- бухгалтер – 7 тис. вакансій
- інженер – 6 тис. вакансій
- лікар – 4 тис. вакансій
- фармацевт – 3 тис. вакансій
- механік – майже 3 тис. вакансій
- вчитель – 2 тис. вакансій
- експедитор – 2 тис. вакансій
- технолог – майже 2 тис. вакансій
Некваліфіковані робітники:
- вантажник – 5 тис. вакансій
- підсобний робітник – 2 тис. вакансій
- прибиральник – 2 тис. вакансій
- двірник – 1 тис. вакансій
Попит на працівників залишається стабільним, зокрема у сфері торгівлі, послуг, кваліфікованої роботи та освіти.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні з’явився новий мобільний застосунок для пошуку роботи, який вже можна завантажити в App Store та Google Play. Окрім доступу до вакансій, користувачі мають можливість подавати заявки на навчання чи підвищення кваліфікації, реєструватися в електронній черзі, створювати особистий кабінет для пошукача роботи, звертатися за порадами до кар’єрних радників, організовувати зустрічі з роботодавцями, проходити онлайн-курси та отримувати необхідні довідки.
Також ми писали, що в Україні через дефіцит кадрів збільшилась кількість можливостей для працевлаштування кандидатів без досвіду. У Києві вакансії для новачків складають приблизно третину від усіх доступних робочих місць.
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