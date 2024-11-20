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Хто шукає роботу в Україні: найпопулярніші професії серед вакансій та пошукачів

Україна, Київ, Середа 20 листопада 2024 08:22
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Хто шукає роботу в Україні: найпопулярніші професії серед вакансій та пошукачів Фото: Пошук роботи в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Кількість вакансій в Україні протягом останніх кількох місяців помітно зменшилася. Однак багато людей все ще шукають роботу й звертаються за допомогою до центрів занятості.

РБК-Україна дізналося у Державній службі зайнятості, яку роботу українці шукають найчастіше.

Станом на середину листопада 2024 року послуги Державної служби зайнятості отримують 125 тисяч громадян. Серед них найбільше було:

  • працівників сфери торгівлі та послуг – 22%
  • представників найпростіших професій – 21%
  • фахівців та професіоналів – 21%
  • робітників із обслуговування устаткування та кваліфікованих робітників – 18%

На "Єдиному порталі вакансій", який об’єднує пропозиції роботи від провідних платформ, налічувалося 222 тисячі вакансій.

Найбільш затребувані професії

Сфера торгівлі та послуг:

  • продавець – 19 тис. вакансій
  • кухар – 6 тис. вакансій
  • бариста – понад 2 тис. вакансій
  • офіціант – 2 тис. вакансій
  • охоронник – 2 тис. вакансій
  • перукар – 1 тис. вакансій

Кваліфіковані робітники:

  • водій – 11 тис. вакансій
  • слюсар – 6 тис. вакансій
  • швачка – 2 тис. вакансій
  • електрик – 2 тис. вакансій
  • електромонтер – 2 тис. вакансій
  • автослюсар – 1 тис. вакансій
  • токар – 1 тис. вакансій

Професіонали та фахівці:

  • бухгалтер – 7 тис. вакансій
  • інженер – 6 тис. вакансій
  • лікар – 4 тис. вакансій
  • фармацевт – 3 тис. вакансій
  • механік – майже 3 тис. вакансій
  • вчитель – 2 тис. вакансій
  • експедитор – 2 тис. вакансій
  • технолог – майже 2 тис. вакансій

Некваліфіковані робітники:

  • вантажник – 5 тис. вакансій
  • підсобний робітник – 2 тис. вакансій
  • прибиральник – 2 тис. вакансій
  • двірник – 1 тис. вакансій

Попит на працівників залишається стабільним, зокрема у сфері торгівлі, послуг, кваліфікованої роботи та освіти.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні з’явився новий мобільний застосунок для пошуку роботи, який вже можна завантажити в App Store та Google Play. Окрім доступу до вакансій, користувачі мають можливість подавати заявки на навчання чи підвищення кваліфікації, реєструватися в електронній черзі, створювати особистий кабінет для пошукача роботи, звертатися за порадами до кар’єрних радників, організовувати зустрічі з роботодавцями, проходити онлайн-курси та отримувати необхідні довідки.

Також ми писали, що в Україні через дефіцит кадрів збільшилась кількість можливостей для працевлаштування кандидатів без досвіду. У Києві вакансії для новачків складають приблизно третину від усіх доступних робочих місць.

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