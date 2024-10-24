Робота без досвіду в Києві: які вакансії та зарплати пропонують

Через кадровий дефіцит в Україні у кандидатів без досвіду з'явилося більше можливостей для працевлаштування. У Києві вакансії для новачків становлять близько третини від загальної кількості пропозицій роботи.

РБК-Україна у матеріалі нижче розповідає, яку роботу та зарплати пропонують шукачам без досвіду в столиці.

Зміст:

Кількість вакансій без досвіду росте

Нестача кадрів на українському ринку праці з початку повномасштабної війни спричинила тенденцію, коли роботодавці все частіше готові розглядати кандидатів без досвіду.

Згідно з аналітикою порталу Work.ua, у минулому місяці кількість вакансій для шукачів без досвіду роботи збільшилась до 43% від усіх розміщених на сайті. Як порівняти з аналогічним періодом минулого року, цей показник збільшився на 7% (у вересні 2023 – 36%).

Лише у Києві, станом на 23 жовтня, налічувалося понад 11 тис. вакансій з позначкою "кандидатам без досвіду" із загальної кількості 31 тис. оголошень про найм працівників (дані Work.ua). На порталі robota.ua у Києві розміщено 6 тис. пропозицій роботи без досвіду із загальних 38 тис.

Де в Києві легше знайти роботу новачкам

За кількістю пропозицій роботи для шукачів без досвіду лідерство у столиці тримають сфера обслуговування та торгівля.

Загалом найбільше вакансій для новачків у Києві на Work.ua представлено в наступних галузях:

Сфера обслуговування

Роздрібна торгівля

Робочі спеціальності, виробництво

Логістика, склад, ЗЕД

Готельно-ресторанний бізнес, туризм

На порталі robota.ua є дані по професіях, за якими досвід не є обов'язковим для працевлаштування: продавці-консультанти, касири, офіціанти, бармени, кухарі, вантажники, комплектувальники, водії, кур'єри.

Зарплати працівників без досвіду

У сфері торгівлі беруть на роботу людей без досвіду на посади продавців-консультантів, помічників продавців, касирів.

Продавець

Найпоширеніша пропозиція роботи для кандидатів без професійних навичок. Вакансії розмішують мережі супермаркетів, побутової техніки. Співробітникам пропонують навчання. Середня зарплата продавців-консультантів по Києву становить 21,5 тис. грн.

Скриншот Work.ua

Менеджер з продажу

За цією вакансією шукають спеціалістів з продажу нерухомості, авто, освітніх послуг, різних товарів.

Середня зарплата менеджера з продажу становить 35 тис. грн у Києві, але найбільше вакансій розміщено у діапазоні 25-30 тис. грн.

Компанії проводять навчання для співробітників, проходження якого передбачає підвищення зарплати в майбутньому.

Скриншот Work.ua

Водій/ кур'єр

Служби таксі, кур'єрської доставки активно розміщують оголошення на посаду водіїв. Досвід роботи не обов'язковий, але необхідно мати досвід водіння авто та наявність посвідчення водія.

Середні зарплати по Києву водіям пропонують на рівні 30 тис. грн. Зазвичай дохід залежить від кількості замовлень.

Скриншот robota.ua

Комплектувальник на склад

В обов'язки комплектувальника входить прийомка, пакування та сортування товарів на складах поштових компаній, онлайн-магазинів, виробництв.

Робота може бути позмінною, зокрема й вночі, також у разі виконання вантажних робіт потрібна фізична витривалість. Середня зарплата комплектувальника в столиці – 21 тис. грн, проте є й вакансії з рівнем доходу 30 тис. грн.

Скриншот Work.ua

Офіціант

У вакансіях офіціантів наявність попереднього досвіду не завжди є обов'язковою умовою. Для співробітників проводять навчання, зазвичай забезпечують безкоштовними обідами, спецодягом.

Скриншот robota.ua

Найчастіше оплату пропонують за зміну, а також чайові. Середня зарплата офіціанта у Києві – 27,5 тис. грн.

При підготовці матеріалу використовувалися: дані сайтів пошуку роботи robota.ua та Work.ua.